Conto demo, il primo passo per investire nella finanza

Nel contesto economico attuale, caratterizzato da segnali ambivalenti, come una ripresa lenta, ma progressiva, una disoccupazione stagnante e un tasso d’interesse ancora estremamente basso, aumenta l’attenzione degli italiani per le operazioni finanziarie. Il trading online è oggi alla portata di tutti e si propone come un’opzione da prendere in considerazione per chi desidera investire il proprio denaro e ottenere un guadagno supplementare. Per cimentarsi nel trading online il primo passo da compiere è testarne il funzionamento tramite un conto demo.

Fonte: Unsplash

Conto demo: cos’è e come funziona

La maggior parte delle piattaforme di trading online mette a disposizione un conto demo proprio per chi desidera affacciarsi al mondo della finanza, anche se questo strumento risulta utile anche a trader più esperti. Si tratta di un conto di prova, generalmente gratuito, con dei soldi virtuali e che simula dettagliatamente l’operatività di un conto reale. Il conto demo permette di visualizzare grafici sull’andamento dei prezzi, ricevere aggiornamenti in tempo reale, compiere operazioni finanziarie e analizzarne le conseguenze. La principale differenza rispetto a un conto vero sta nel fatto che non si investe denaro reale. Ai debuttanti si consiglia generalmente di entrare nel mondo del trading finanziario con un conto forex demo che, operando sul Foreign Exchange Market, permette di assimilare le nozioni di base del trading online e di testare ed affinare la propria strategia sulle valute.

Le piattaforme di trading online

Grazie alle piattaforme di trading online, è possibile effettuare numerose operazioni finanziarie su internet. Tali piattaforme funzionano come broker, o intermediari finanziari, che permettono all’investitore, chiamato trader, di compiere le operazioni che preferisce sui mercati di suo interesse. I broker online sono più flessibili rispetto alle banche, in quanto consentono al trader di seguire l’andamento di un asset in qualunque momento, usando semplicemente uno smartphone, un tablet o un computer. La stessa semplicità si ritrova anche al momento di compiere operazioni, che possono essere svolte molto rapidamente su internet. È possibile fare trading sui mercati valutari, acquistando e vendendo valute come il dollaro e l’euro o criptovalute, come il Bitcoin, ma anche investire sull’andamento degli indici e dei titoli azionari, sulle materie prime e sui Bond.

Durata del conto demo e test delle piattaforme

Fatta eccezione per alcuni casi particolari, il conto demo non ha una scadenza predefinita. Una volta attivato è possibile prendersi il tempo necessario per imparare ad usarlo e fare pratica sui mercati finanziari. Tale vantaggio è​ sfruttato non solo dai trader alle prime armi per muovere i primi passi nel settore della finanza, ma come abbiamo detto, anche dagli investitori più esperti che spesso preferiscono testare per un certo periodo di tempo il funzionamento e l’andamento di nuovi asset, prima d’investire il proprio capitale sul conto reale.

La somiglianza tra il conto demo e il conto reale ha, infine, un ulteriore aspetto positivo da tenere in considerazione: dato che non tutte le piattaforme di trading online sono uguali, né offrono le stesse condizioni e garanzie, poter testare uno o più conti demo permetterà non solo di fare pratica, ma anche di scegliere la piattaforma autorizzata dalla Consob (requisito fondamentale e irrinunciabile) che meglio risponde alle esigenze di ciascuno.