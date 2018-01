FOGGIA ALTO - PH MATTEO NUZZIELLO

Foggia, 22 gennaio 2018. Appartamento ad uso ufficio sito in Foggia alla Via Mione n. 39/C, piano terra, cat. A/10, cl.2, 4 vani, rendita € 1.415,09, con superficie commerciale 78 mq, facente parte di un edificio di recente costruzione, inserito in un complesso immobiliare costituito da nove palazzine ubicato alle spalle del Tribunale di Foggia e della Chiesa del Carmine Nuovo. Precisamente l’appartamento è composto da un ingresso /open space, due ambienti ufficio, un bagno un disimpegno su cui insistono tutte le camere, oltre che di un’ampia area esterna di pertinenza esclusiva di superficie complessiva pari a circa 135 mq. L’appartamento è di classe energetica F, con indice di prestazione energetica 165.6010 Kwh/mq anno, come risultante dall’ APE del 14/07/2017. Offerta minima *€ 66.937,50* Per informazioni 329.0152245 – 0881.522434 (messaggio privo di attribuzione commerciale) Foggia, vendesi appartamento ad uso ufficio in via Mione ultima modifica: da

