(ANSA) – PALERMO, 22 GEN – I carabinieri di Agrigento hanno arrestato 56 presunti boss e affiliati di Cosa nostra agrigentina. L’inchiesta, la più imponente mai messa a segno nel territorio, ha colpito 16 “famiglie” mafiose, anche di altre province. In carcere, tra gli altri, è finito Francesco Fragapane, 37 anni, figlio dello storico capomafia di Santa Elisabetta Salvatore, da anni ergastolano al 41 bis. Scarcerato nel 2012 dopo sei anni di prigione, Fragapane ha ricostituito il mandamento che comprende tutta l’area montana dell’agrigentino (ANSA) Mafia, 56 arresti nell’Agrigentino ultima modifica: da

