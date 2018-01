Manfredonia, Consiglio comunale (DIRETTA STREAMING)

Di:

Manfredonia, 20 gennaio 2018. Diretta streaming della seduta di Consiglio comunale convocata, nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico, in sessione straordinaria e in seduta di prima convocazione, per lunedì 22 gennaio 2018, alle ore 17.00, e, “ove ne ricorressero i presupposti di legge o di regolamento”, in seduta di seconda convocazione per martedì 23 gennaio 2018, alle ore 17.00.

Questi gli accapo posti all’Ordine del Giorno per la seduta del 22 gennaio 2018:

1. Richiesta di dimissioni del presidente del Consiglio comunale, presentata dai consiglieri Romani, Taronna, Clemente, Fiore, Ritucci, Magno, La Torre, Salvemini;

2. Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio Segreteria tra il Comune di Manfredonia e il Comune di Mattinata;

3. Gestione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Manfredonia – Atto di indirizzo;

4. Conferma istituzione dell’imposta di soggiorno e relativa decorrenza;

5. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, 1° comma, lett. A) sentenza del Tribunale di Foggia sez. Lavoro n. 4754/2017;

6. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. E) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 per interventi di somma urgenza della Protezione Civile a causa di nevicate eccezionali accadute nei giorni 6, 7, 8, 10 e 11 gennaio 2017;

7. Riconoscimento della legittimità debiti fuori bilancio ai sensi art. 194, comma 1, lettera A) TUEL sentenze n. 217/2017, 108/2017, 109/2017 e 156/2017 del Giudice di Pace di Manfredonia;

8. Riconoscimento della legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. A) TUEL sentenza del Tribunale di Foggia sezione Lavoro n. 9305/2015 del 21/12/2015;

9. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, 1° comma, lett. A) TUEL sentenze TAR Puglia Bari n. 445 e 446 del 27/04/2017;

10. “Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici” aggiornato ai sensi del D. P. R. 74/2013 e L. R. 36/2016. Approvazione;

Approvazione Regolamento in materia di parcheggi pubblici a pagamento senza custodia e determinazione tariffe.

La diretta streaming della seduta di consiglio comunale di lunedì 22 gennaio 2018 andrà in onda su Manfredonia.tv e su StatoQuotidiano.it, grazie alla concessione (alla pubblicazione del codice sorgente) del citato canale televisivo.

