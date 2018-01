INCIDENTE STRADALE SULLA SS89 MANFREDONIA - FOGGIA (PH INVIATE A STATOQUOTIDIANO.IT)

Manfredonia, 22 gennaio 2018. INCIDENTE stradale, verso le ore 17.30, sulla Strada Statale 89 Manfredonia – Foggia, all’altezza dell’entrata della cava, al km. 169,400. Da raccolta dati, un’autovettura sarebbe uscita autonomamente fuori strada. Al momento si parla di persone rimaste ferite. Seguono aggiornamenti. Sul posto i sanitari del 118, i Carabinieri di Manfredonia, l’auto di servizio dei volontari della Civilis di Manfredonia, a supporto delle forze dell’ordine intervenute. Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata Manfredonia, incidente sulla SS89 direzione Foggia: feriti (foto) ultima modifica: da

