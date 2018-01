San Severo, arrestato 20enne per spaccio droga

Di:

San Severo. Gli agenti del Commissariato di San Severo hanno arrestato Pio Francesco Perillo, sanseverese, classe 1997, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I fatti

Alle ore 21,30 circa del 20 gennaio 2018, gli agenti , nel percorrere via Napoli, hanno individuato un giovane che senza casco era alla guida di un ciclomotore Piaggio. L’equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine ha intimato l’alt polizia ma il giovane, datosi alla fuga per le vie cittadine, è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Perillo ha subito mostrato un atteggiamento di nervosismo ed insofferenza al controllo per cui gli agenti hanno proceduto a perquisire sia il giovane che il mezzo rinvenendo nella tasca destra del giubbino una bustina in cellophane contenente 0,60 grammi circa di hashish e grammi 12.60 circa di marijuana divisa in 11 porzioni; nella tasca sinistra del giubbino è stato trovato un cellulare.

Con l’ausilio di un altro equipaggio R.P.C., gli agenti hanno esteso la perquisizione all’abitazione di Perillo rinvenendo, nell’armadio della camera da letto, occultata tra gli indumenti, una bustina contenente 0.70 grammi circa di marijuana. Il tutto è stato posto a sequestro penale.

Perillo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura di Foggia. Il ciclomotore da un ulteriore controllo è risultato mancante di copertura assicurativa RCA e Perillo, oltre a guidare senza casco, è risultato sprovvisto di patente pertanto si procedeva ad elevare le dovute contravvenzioni amministrative.

Inoltre nel sottoscala al piano interrato della palazzina dove è presente l’abitazione di Perillo sono stati rinvenuti 1 taglierino, 1 coltello con evidenti tracce di sostanza stupefacente, 2 forbici in ferro, 7 bilancini di precisione, 2 rotoli in alluminio e 3 rotoli in film plastico atti al confezionamento di stupefacente, 1 grinder, 2 macchine sottovuoto, 1 targa di ciclomotore, 2 cellulari e 18 manufatti artigianali contenenti polvere pirica con innesto di accensione. Non potendosi determinare la titolarità di quanto rinvenuto, il predetto materiale è stato sequestrato e si procede a carico di ignoti.

L’attenzione mostrata dall’equipaggio della Polizia di Stato per l’infrazione al Codice della Strada ha permesso ancora una volta di contrastare il fenomeno dei reati relativi agli stupefacenti assicurando il malfattore alla giustizia.