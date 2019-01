“150 anni fa si determinava di istituire una biblioteca a Manfredonia”

Di:

Su questa importante iniziativa culturale sipontina si citano tre provvedimenti deliberativi, rispettivamente, del 25 giugno e 14 settembre 1868, e 20 novembre 1869. Il tutto nasce dalla circostanza di acquisire dei volumi del fondo librario degli ex Minori Osservanti di Manfredonia.

Va tenuto conto, però, che un primo nucleo di libri era già in dotazione dell’Amministrazione comunale

Nel provvedimento deliberativo del 25 giugno 1868 vien detto “Osservato che comunque la libreria de’ soppressi Minori Osservanti di questo Comune non offre esser molto utile per la pubblica istruzione, pure talune di esse meritano di essere conservate per la istruzione comunale; Osservato che in ogni modo la libreria in esame, detratte le opere insignificanti ed interrotte può costituirsi un discreto corredo di libri per questo Comune, il quale avendo già acquistato altre cospicue opere, queste con quelle possono costituire una mediocre biblioteca, la quale così incominciato può venire incrementata anno per anno, determina domandare come domanda con la presente deliberazione all’ Amministrazione del Fondo per il Culto in Firenze la concessione della libreria de’ soppressi Minori Osservanti di questo Comune”.

Nella deliberazione del 14 settembre, sempre del 1868, rilevatasi l’approvazione del progetto da parte della Prefettura di Foggia, si riporta

“Il Consiglio comunale avendo con altre sue deliberazioni richiesto al Governo la libreria già de’ Minori Osservanti di questo Comune onde tenerla a beneficio della pubblica cultura, il Ministro della pubblica istruzione per mezzo della Prefettura di Capitanata fa sentire a questo Municipio che mentre si compiace di sentire che il Comune di Manfredonia si occupa ad istituire una pubblica biclioteca, e quindi ben volentieri farà cedere al Comune medesimo i libri copiati de’ Minori Osservanti richiede altresì che il Municipio per voto consiliare accetti tutte le condizioni con le quali il Governo devolve al Comune i libri claustrali, cioè di farne biblioteca aperta al pubblico in luogo acconcio, e di assegnarsi come fondo perpetuo nel bilancio comunale una somma annua conveniente non minore di lire 200 per lo incremento della biblioteca medesima. Chiede quindi che il Consiglio emetta il suo voto se intende oppure no accettare queste condizioni.

Pertanto, lo stesso Consiglio accetta le condizioni poste dalla Prefettura e determina di stanziare nei relativi bilanci, per i futuri anni, una spesa di L. 200, affermando, altresì, che nel Municipio è stata predisposta una sala per ospitare la biblioteca.

“…detta idea è da gran tempo vagheggiata, per la quale già il Comune ha acquistato diverse opere e talune molto importanti ed utili ne tiene in corso di associazione per la qual cosa havvi ogni anno nel bilancio comunale apposito articolo destinato per associazioni diverse, osservato che su questo Municipio già un’apposita sala è stata destinata per uso di biblioteca, e quindi la prima condizione imposta già trovasi in via di esecuzione anche prima di essere stata richiesta; osservato che le somme reclamatte come fondo perpetuo da stanziarsi nel bilancio comunale, il Comune presso a poco lo tiene stanziato, e non avvi difficoltà alcuna ad opposizione, perché oltre il fondo stanziato per azioni diverse, un altro di lire 200 se ne costituisce per incremento di una pubblica biblioteca a comincia dal bilancio dell’anno 1869, determina accettarsi, come accetta, le due condizioni imposte per le quali resta la sala designata su questo Municipio destinata per uso di locale, da riporvi una pubblica biblioteca, e rimane stanziato nel bilancio di questo Comune a cominciare da quello dell’anno 1869, come fondo perpetuo un articolo per la somma di l. 200 da essere destinato per l’ incremento della pubblica biblioteca di questo Comune”.

E si arriva al 20 novembre 1869, quando con relativo provvedimento deliberativo si determina di stanziare L. 300 invece che 200, e di aprire al pubblico ls Biblioteca dal 1 gennaio dell’anno successivo.

“Fu sempre vivissimo desiderio di quest’amministrazione che nel comune fosse instituita una biblioteca popolare da quanto essa valga per la popolare educazione non è d’uopo alligarne pruove tanto ne è stata e ne è tutto dì constatata d’efficacia. Questa biblioteca che sinora non fù che un aspirazione fa d’uopo che improrogabilmente addivenga un fatto compiuto, e poiché ad adempiere a questo impellente bisogno della società moderna altro non occorre se non che il Consiglio stanzi nel passivo del bilancio per l’esercizio 1870 non più che un fondo di L.300. Così sulla certezza che detta proposta verrà accettata con unanime applauso. Invita il Consiglio perché divenga a questo stanziamento e dichiarare fin da ora assumere l’impegno speciale di istituire questa biblioteca non più tardi del primo mese del p.v. anno 1870”.

Non siamo ancora a conoscenza di che cosa sia accaduto negli anni successivi, ma da testimonanze orali e da fonti bibliografiche e documentarie veniamo a sapere che, all’inizio del secolo scorso, la Biblioteca, e con essa una “ipotesi” di Museo Civico, erano allogati nei piani terreni dell’attuale Seminario, sito in via Arcivescovado.

Da quel sito poi i materiali furno rimossi e portati nei locali della sede municipale (palazzo S. Domenico), al piano terreno, in un salone posto presso la scalinata che mena al piano superiore.

Nel trasloco, furono lasciati nei locali del Seminario dei reperti, tra i quali un quadro riproducente re Manfredi (per la “cosiddetta” fondazione), di cui non si è perduta memoria, restando ancor conservato in sito, e un basamento (del II sec. d. C.) che fa riferimento all’imperatore Antonino Pio che ancor sussiste, ma che è abbandonato nell’androne dello stesso Seminario, nell’entrata che fa capo a via S. Lorenzo (e che potrebbe avere più opportuna e valente collocazione pubblica e museale).

Dal Municipio, la biblioteca fu trasferita nei locali posti in uno dei palazzi de Florio, con civico sulla omonima strada; ed infine, si è avuto il definitivo trasferimento nei locali del Palazzo dei Celestini.

La collocazione presenta, però, a tutt’oggi, delle carenze; non è accessibile a persone di una certa età con difficoltà di deambulazione o gravate da handicap (quella “sedia trasportabile” non soddisfa la bisogna), sarebbe opportuno, allora, che si predisponga una sala di consultazione a piano terra, spazio ve n’è.

E a proposito di spazio, i vari fondi “sversati” alla Biblioteca sono stati tutti catalogati e posti nei relativi scanni, a faccia vista?

Non vogliamo credere che i relativi volumi siano giacenti sui pavimenti, alla rinfusa. Dovremmo essere dell’avviso che siano stati catalogati per i vari indici, come gli altri 27.000 (sic!) già prima esistenti?

Ed allora, è bene sapere di che materia trattano; ed all’uopo gli impiegati comunali, “bibliotecari”, possono e devono svolgere un grosso compito culturale!

Per chiudere e porre nella giusta valenza questa importante istituzione che data almeno 150 anni, va detto che nel periodo di tempo durante il quale si tratta della Biblioteca, nel 1869, a Manfredonia erano operanti anche una Banda musicale (istituita verosimilmente negli anni ’40 dell’’800), un Teatro pubblico (nato nei primi anni del ’700) e tante altre iniziative culturali (come, ad esempio, l’ istituzione della classe 3^ elementare femminile), facendo assurgere la Università sipontina a livelli più che “decenti” nell’ambito della cultura e della “ricettività” provinciale.

Non vorremmo credere, ancora, che ad una constatazione di fatto, il tempo si sia “fermato” nella nostra città.