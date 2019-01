Cosa si rischia per una rissa?

Di:

Hai litigato con altre persone o, semplicemente, sei intervenuto per separare due gruppi (di persone) che erano nel mezzo di una lite violenta ed ora sei preoccupato e ti chiedi cosa rischi? Devi sapere, innanzitutto, che potresti rispondere del delitto di rissa il quale punisce proprio la condotta di chi prende parte (come descritto nel nostro esempio) ad una lite violenta tra più soggetti. In dottrina si è molto dibattuto (e tutt’oggi si dibatte) sul numero minimo di partecipanti alla lite, necessario affinché si possa parlare di rissa: secondo la tesi prevalente sarebbero necessarie almeno tre persone, secondo quella minoritaria sarebbero sufficienti anche due sole persone.

