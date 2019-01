Delusi dal Carroccio in Capitanata formano il partito ‘L’Altra Italia’

Di:

Foggia, 22 gennaio 2019. Sono usciti dalla Lega dopo che, con una lettera, Felicetta Tartaglia, di S. Paolo Civitate, aveva spiegato che non condivideva i commissariamenti, attuati nei circoli, dall’ex coordinatore provinciale Daniele Cusmai. Ora il responsabile garganico è stato sostituito da un commissario, che è il coordinatore regionale Andrea Caroppo, ma la situazione non è cambiata, per alcuni. A Lucera, S. Severo, Torremagiore, S. Paolo, S. Giovanni, Vieste e forse, anche da Cerignola, piccoli nuclei di “scontenti” hanno deciso di unirsi ad un nuovo partito. Si chiama ‘L’ Altra Italia”. Ha come leader nazionale un consigliere di Lecce, Mino Cartelli, che ha una storia di destra.

Tartaglia e i delusi del Carroccio

Sabato scorso hanno tenuto un’assemblea con i vertici nazionali e un gazebo informativo a Torremaggiore, una zona, quella dell’alto Tavoliere, dove prima è esploso il fenomeno Lega, e dove, oggi, si trova qualche fuoriuscito in più. Co Tartaglia è il segretario provinciale. “Dopo che ho scritto la lettera è passato tempo e sono state messe nei circoli persone che non conoscevamo. Noi siamo un movimento con un marchio registrato, un regolamento e un organigramma. A Foggia – e non voglio fare nomi di chi potrebbe seguirci- la Lega Giovani non esiste, non la segue nessuno. Da loro potremmo partire. A noi Salvini piace, è proprio a livello provinciale che faremo un’altra scelta, in coalizione con tutti alle comunali ma non con la Lega”.

A S. Severo – dove pure l’unità del centrodestra fino agli ultimi comunicati sembrava scontata – gli accordi sono validi, per ora, fra Udc, Lega e Movimento per la sovranità. Con Fratelli d’Italia e Fi sono aperti dei tavoli di confronto.

L’Altra Italia – a proposito della cui organizzazione i leghisti “minimizzano” la portata degli addii al Carroccio provinciale- si richiama più a Forza Italia che alla Lega. Roberto Fanelli è il vicesegretario provinciale. Alle regionali, a S. Severo, ha ottenuto il 18% innalzando di molto il risultato complessivo in Capitanata. In conflitto con i vertici locali del partito, esprime il suo rammarico: “Penso che la Lega sia una Forza Italia3, basta vedere i nomi di chi oggi sta in questo partito a Foggia”.

Hanno stretto accordi con Moldaunia, il movimento di Gennaro Amodeo che vede la Capitanata unita al Molise. Hanno aperto un dialogo con Rino De Martino dei ‘Popolari per la Puglia’, una civica che ha federato sette liste. Dialogo con chiunque, “tranne che con la Lega”. Il 24 febbraio si terranno le primarie del centrodestra: “Fino a quel giorno vedremo, per noi il dialogo è costruttivo”, che fuori dal politichese vuol dire: “Noi da soli con la Lega mai, potremmo entrare nella coalizione. A noi non interessa la percentuale che otterremmo alle comunali, dove presenteremo una nostra lista, ma questa percentuale può fare la differenza”. I temi del programma sono sicurezza, riconoscimento delle politiche del lavoro e meritocrazia”.

La Lega e l’esodo da Fi

Una convention di presentazione a Foggia dovrebbe tenersi entro gli inizi di febbraio. Ma le comunali, certamente, non sono solo campo dei partiti. Ci sono le civiche – a parte la federazione di De Martino e Azzurro Popolare dell’ex senatore Tarquinio (che ha già escluso qualunque possibilità di partecipare alle primarie del centrodestra)- come quelle organizzate dal consigliere regionale Leo Di Gioia: “Sì certo anche con loro è in corso un dialogo, Di Gioia è sempre sotto attacco perché fa paura, perché può vincere a suon di consensi con le proprie idee e debellare le varie persone che sono salite sul carro dei vincitori”. Addirittura potrebbero partecipare alle primarie, sebbene critichino una nomenclatura di “non votati”: “Non si è mai visto un sindaco uscente che corre per le primarie, Landella rappresenta una maggioranza solida e viene da lontano. Invece le primarie sono la spia di un’ambizione di qualche soggetto che, se non ha consenso, potrebbe danneggiare la coalizione. Poi mi devono spiegare, nella Lega, come si fa a votare il candidato che dovrà correre per le primarie se non hanno un organigramma, e il coordinamento provinciale è commissariato. E’ che si vogliono premiare storie personali di passaggio da un partito all’altro”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 22 gennaio 2019