“L’Aquila del Movimento L’Altra Italia decolla”

Nelle giornate del 19 e del 20 gennaio, il Movimento L’Altra Italia rappresentato dal Segretario Nazionale Mino Cartelli, dal Responsabile Nazionale Organizzazione Antonio Russo e dal Tesoriere Vincenzo Miggiano si è incontrato con dirigenti, iscritti e semplici simpatizzanti per fare il punto della situazione in vista delle Amministrative.

Durante la giornata del 19, presso Torremaggiore, si è svolto un incontro programmatico in cui si sono chiarite le linee guida del movimento, spiegando agli interessati l’ascendenza politica dello stesso, i maestri, le figure e i valori ispiratori, ed in particolare il pensiero politico e filosofico di Pino Rauti. Non sono mancate curiosità, domande e risposte che sono andate a colmare le lacune degli uditori in tal senso o ad avvalorare e rinsaldare i principi del movimento, legati alla destra sociale e nazionale. Informare i cittadini sulle idee ed i programmi dell’ Altra Italia dove aumentano le adesioni è il radicamento su tutto il territorio Provinciale di Foggia grazie al certosino lavoro di tutta la segreteria provinciale ed in particolare della segretaria Felicetta Tartaglia. Nella giornata del 20 sono continuate le attività in provincia di Foggia, sempre a Torremaggiore, con gazebo informativi per illustrare ai cittadini idee e programmi, ma anche per raccogliere le adesioni che sono state numerose.

Il programma politico, oltre che una certosina attività di radicamento, si pone il rilancio dell’intera provincia dei singoli 51 comuni, oltre che del capoluogo e delle frazioni. Il movimento L’Altra Italia, dunque, si appresta ad attivarsi per i prossimi impegni elettorali.