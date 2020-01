Angelo Cera annuncia “Dopo 3 mesi di ingiustizia, sono Libero!”

. “Mi avevate perso di vista? Ebbene dopo tre mesi di ingiustizia sono di nuovo con voi!! Il Tribunale del Riesame mi ha reso libero, revocando le misure cautelari! Vi voglio bene!”.

Lo ha scritto oggi sui social Angelo Cera, ex deputato dell’Unione di Centro, interessato da una misura cautelare agli arresti domiciliari il 17 ottobre 2019, insieme al figlio Napoleone. Angelo e Napoleone Cera erano stati accusati di tentata concussione. Da raccolta dati, in seguito all’istanza presentata dai rispettivi legali, il Tribunale del Riesame di Bari – nello scorso novembre – “ha riqualificato il reato in tentata induzione indebita a dare o promettere utilità“.

Il 18 dicembre il rigetto dell’istanza di scarcerazione. Come già pubblicato, con provvedimento del 18.12.2019, il Gip del Tribunale di Foggia, Armando Dello Iacovo, aveva rigettato l’istanza di scarcerazione presentata dai legali di Angelo Cera, come confermato al tempo a StatoQuotidiano.it dagli stessi avvocati Francesco Sisto e Pasquale Spagnoli. Il rigetto del Gip Dello Iacovo seguì il parere contrario espresso dal Pm. Come riportato nel provvedimento del gip Dello Iacovo “(..) le due sopravvenienze allegate e documentate (cioè: le dimissioni del prevenuto dall’incarico di coordinatore provinciale dell’UdC e il recesso dai contratti di locazione degli immobili adibiti a sua segreteria politica) non” sono “idonee ad attenuare o caducare il rischio della recidiva, nella misura in cui è stato lo stesso Cera (in sede di interrogatorio di garanzia) ad affermare e rivendicare una concezione della politica fatta ‘per la gente e tra le gente’, quindi pratica sostanziale e avulsa da incarichi formali e/o la titolarità di immobili specifici”.

Come risaputo, Angelo Cera era stato interessato da un’ordinanza di custodia cautelare lo scorso 17 ottobre 2019, con il figlio Napoleone, con l’accusa di tentata concussione. Con provvedimento dello scorso novembre 2019, sono stati invece revocati gli arresti domiciliari a Napoleone. “La riqualificazione giuridica del reato originario di tentata concussione in quello di induzione indebita a dare o promettere utilità; e la presa di distanza di Napoleone Cera dal padre Angelo, come dimostrerebbe un messaggio Whatsapp inviato dallo stesso Napoleone Cera alla madre lo scorso 17 febbraio: sono questi i due elementi posti alla base della decisione del gip del Tribunale di Foggia Armando Dello Iacovo di revocare dopo 35 giorni i domiciliari a Napoleone Cera, 39 anni, di San Marco in Lamis, consigliere regionale dei «Popolari», sospeso dopo l’arresto, imponendogli l’obbligo di dimora nel centro garganico. L’indagato è quindi tornato libero da 48 ore”. Così La Gazzetta del Mezzogiorno.