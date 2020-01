Assunzioni Sanitaservice, FdI Puglia “Perché assumere adesso e non prima?”

Nota dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Puglia (Erio Congedo, Giannicola de Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola, Ignazio Zullo). “Continua la forsennata chiama di Emiliano alle assunzioni in Sanitaservice. Benvengano i posti di lavoro e l’occupazione, soprattutto per quei giovani che in questi anni hanno atteso di partecipare ai concorsi, ed è proprio questo che ci lascia perplessi: come mai in tutti questi anni Michele Emiliano non si è accorto della necessità di più unità lavorative nel servizio pulizie degli ospedali pugliesi?A pensar male si fa peccato, ma il dubbio è lecito: sarà questa l’ennesima applicazione del “metodo Emiliano”, ossia quella pratica per cui l’assunzione produce consenso? Avremmo voluto che queste assunzioni fossero state fatte già dal 2015 ed invece non solo non si è prodotto lavoro ma Emiliano ci ha presentato ospedali e strutture sanitarie carenti e precari in igiene e salubrità.”.