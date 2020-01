Bordo vs RAI 1 “Durante intervallo Juve Roma comizio di Salvini, gravissimo”

“Gravissimo quanto è avvenuto nell’intervallo della partitadi Coppa Italia su Rai 1 (terminata 3 – 1 per i bianconeri,ndr) dove, nella pausa, è stato trasmesso uno spot elettorale, perché di questo si tratta, a Matteo Salvini sul voto in Emilia-Romagna. Nella Rai pagata con i soldi degli italiani. I cittadini pagano il canone e gli stipendi dei manager della Rai per servire gli interessi generali e non quelli della Lega di Matteo Salvini. Non c’è altro tempo da perdere, se ne vadano tutti a casa per evitare l’agonia del servizio pubblico”.

E’ quanto ha detto in serata il deputato del Pd Michele Bordo. Stesse proteste da Zingarelli e dal vice presidente dei senatori del Pd Mirabelli.

Lo riporta un’agenzia dell’Adnkronos.

.