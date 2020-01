Come utilizzare il legno per attività di bricolage

Gli amanti del bricolage conoscono la bellezza del legno e le sue potenzialità da poter utilizzare per realizzare oggetti vintage, belli e unici.Se hai necessità di fare un po’ di spazio in casa ed eliminare i mobili vecchi, con un po’ di pazienza e voglia di fare, potrai ricavareimpeccabili.

Le diverse tipologie di legno, tra cui il compensato sono i materiali più utilizzati da chi ricicla e svolge attività di bricolage, perché si prestano bene al lavoro manuale e offrono diverse forme e colori. Sono materiali naturali, dunque sono forti, resistono agli urti e ad eventuali deformazioni, per questo motivo vengono utilizzati spesso per le costruzioni.

Alcuni siti online, come nonsoloriciclo, offrono agli amanti del bricolage delle idee per la realizzazione degli oggetti in legno e tutorial su come utilizzare i diversi materiali da riciclare. Tutti gli articoli sono disponibili direttamente nella sezione https://www.pianetadonne.blog/category/fai-da-te-bricolage/ .

Il compensato: come sfruttarlo per il bricolage

Il compensato è un materiale che si adatta molto all’aperto, agli spazi esterni e alla natura, perché è resistente ai cambi di temperatura ed è durevole nel tempo. Classificato come materiale pratico, comodo da lavorare e da modificare a proprio piacimento.

Il compensato è utilizzato da tutti, con gli scarti è possibile ricavare sedie per esterni, tavoli per il terrazzo, vasi e oggetti da arredo per il giardino. Le potenzialità di questo materiale garantiscono versatilità e buona resa, ecco alcuni esempi:

Sgabello : pochi pezzi di compensato permettono di realizzare uno sgabello, solido e affascinante, da poter elaborare a proprio piacimento. Grazie al compensato è possibile giocare con le forme e ottenere una seduta comoda, sicura, con delle linee uniche e bello.

: pochi pezzi di compensato permettono di realizzare uno sgabello, solido e affascinante, da poter elaborare a proprio piacimento. Grazie al compensato è possibile giocare con le forme e ottenere una seduta comoda, sicura, con delle linee uniche e bello. Mensole : per una cucina sempre diversa e più spaziosa, con il compensato è possibile realizzare delle mensole di diverse dimensioni e colori. Utili per la cucina e anche per il soggiorno , le mensole fatte in casa con il compensato offrono un risparmio economico.

: per una cucina sempre diversa e più spaziosa, con il compensato è possibile realizzare delle mensole di diverse dimensioni e colori. Utili per la cucina e anche per il , le mensole fatte in casa con il compensato offrono un risparmio economico. Decorazioni: con un po’ di manualità è possibile trasformare il compensato grezzo in decorazioni per finestre come, ad esempio, creare dei pendagli personalizzati. Le decorazioni, hanno bisogno di un praticità, attenzione e fantasia, ma i risultati che si possono ottenere sono fantastici e unici nel loro genere.

Come verniciare il legno

Il legno è un materiale che dona un tocco rustico e affascinante agli ambienti, utilizzato molto spesso per riprodurre il lato vintage di un ambiente, per questo motivo è il materiale per eccellenza per la produzione di mobili e oggetti d’arredo.

Durante un’attività di bricolage, dopo aver realizzato l’oggetto desiderato, è possibile dover verniciare il legno. Questo processo è molto semplice ma ha bisogno di alcune accortezze:

se il legno utilizzato non è mai stato trattato , basta passare sulla superficie della carta vetrata, per pulire e togliere della resina in eccesso.

, basta passare sulla superficie della carta vetrata, per pulire e togliere della resina in eccesso. per la verniciatura del legno si consiglia di utilizzare un pennello con setole morbide.

si consiglia di utilizzare un pennello con setole morbide. utilizzare i prodotti specifici per il legno, come gli smalti colorati o il flatting trasparente.

Si consiglia di utilizzare come vernice, un impregnante, in particolar modo per gli oggetti da esporre in ambienti esterni. Gli impregnanti non formano nessuna pellicola sulla superficie del legno, dunque, sono maggiormente resistenti ai cambiamenti atmosferici.