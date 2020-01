Energas a Manfredonia, EnergiaOltre “Eppure parliamo di un progetto già presente in Italia da anni..”

“Eppure parliamo di un progetto che rappresenta un’iniziativa industriale consolidata e già presente su tutto il territorio nazionale con ubicazione anche in ambiti cittadini come, per esempio, a Napoli dove, da alcuni decenni, nella zona orientale sono allocati 4 depositi costieri per una capacità complessiva di stoccaggio di 54mila metri cubi.”

E’ quanto riporta il giornale “EnergiaOltre“, in un interessante testo a firma di Annarita DiGiorgio, dal titolo “Alla transizione serve il gas. Ma c’è chi si oppone. Il caso di Energas“.

“In Puglia si è tentato di bloccare l’estrazione di gas, poi l’approdo tramite gasdotto dall’Azerbajan, ora un deposito gpl. E’ il caso del progetto Energas di Manfredonia, un deposito costiero che si propone di costruire un polo nazionale del Gpl”, è scritto nel sommario dell’articolo. Un articolo che parla del deposito costiero della società napoletana, “che si propone di costruire un polo nazionale per l’approvvigionamento del GPL, potendo disporre delle infrastrutture per la ricezione e esitazione del prodotto via mare, gomma e su rotaie, a fronte di un investimento previsto di circa 30 milioni di euro”.

Ampi spazi nel testo relativi al “ruolo del gpl” in Italia, all’accesso ai “mercati extra – mediterranei”, all’iter burocratico, alle caratteristiche dell’impianto, alle questioni ambientali, allo stop del Comune di Manfredonia, agli scenari futuri.

Nel link il testo integrale.