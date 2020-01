Foggia. Ricettazione di assegni in Stazione: denunciato 25enne

. Nel corso degli intensificati controlli disposti nei giorni scorsi dal Compartimento della Polizia Ferroviaria della Puglia, Basilicata e Molise, gli Operatori della Polfer a Foggia hanno notato una coppia, marito e moglie, in prossimità del primo marciapiede, che sostava senza motivo in ambito ferroviario. La pattuglia, insospettita, ha provveduto immediatamente a procedere alla loro identificazione. Dagli accertamenti espletati è emerso che sia l’uomo, un venticinquenne di Foggia, che la donna, avevano numerosi precedenti di Polizia, per questo gli Operatori hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito, che ha permesso di rinvenire nel portafogli del giovane due assegni bancari, uno dell’importo di euro 1.300,00 e l’altro in bianco, di cui non è stato in grado di giustificare la provenienza.La consistente attività d’identificazione e la strumentazione in dotazione alle pattuglie della Polfer, in particolare smartphone con lettura ottica dei documenti, consente quotidianamente agli Operatori di monitorare ed incidere su molteplici situazioni di reato.