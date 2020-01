Foggia, tentato furto a centro estetico al Rione Biccari: intervento PS

, 22 gennaio 2020. Gli agenti dell’Ufficio Volanti nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei reati predatori intervenivano nelle prime ore della mattinata in Rione Biccari, per segnalazione di un tentato furto ai danni di un centro estetico.

Stesso tipo di danneggiamento veniva patito da un Ufficio di una ditta di costruzioni, sito nella stessa via del precedente intervento, ove ignoti nella nottata avevano tentato di entrare, danneggiando il nottolino di apertura delle serrande elettriche. Sono in corso indagini per risalire agli autori dei due tentativi di furto anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.