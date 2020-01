Il Carnevale di Manfredonia ai nastri di partenza: domani la presentazione

Dopo l’allegra sfilata di bellezze sipontine del 17 gennaio in Corso Manfredi, che ha dato il via agli appuntamenti del Carnevale di Manfredonia, è giunto il momento della presentazione ufficiale dell’edizione n° 67 della kermesse sipontina. Il 23 gennaio, nel primo Giovedì Grasso del 2020, a partire dalle ore 18.30, presso l’Auditorium “Cristanziano Serricchio” di Palazzo dei Celestini in Corso Manfredi 24, si terrà la cerimonia inaugurale della manifestazione, durante la quale il pubblico conoscerà il programma degli eventi che avranno il culmine dal 23 al 29 febbraio prossimi.

Il grosso sforzo profuso dai sipontini che, a titolo gratuito, hanno dato la propria disponibilità alla manifestazione di quest’anno, sta producendo i primi risultati molto incoraggianti, che stanno riempiendo il folto programma che verrà presentato durante la cerimonia. Tutti gli attori di questa edizione saranno presenti a Palazzo Celestini: dagli Istituti Comprensivi della Sfilata delle Meraviglie ai tanti gruppi mascherati (il cui numero, ancora in crescita, verrà svelato al pubblico!), dagli organizzatori del concorso delle Miss ai partner e agli sponsor che stanno dando apporto all’evento. Ma soprattutto non mancheranno le “guest stars” del nostro Carnevale, i Forbicioni Franco Rinaldi e Lello Castriotta, incorreggibili mattatori della goliardia carnascialesca sipontina. E dopo le presentazione, il pubblico potrà anche degustare i nostri prodotti tipici, grazie alla collaborazione di aziende e associazioni locali e dell’Istituto Alberghiero di Manfredonia.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, vi aspettiamo numerosi!

