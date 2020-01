Incedit Foggia. “Giudice sportivo rigetta ricordo Ideale Bari”

. “Come preannunciato, la società a.s.d. Incedit Calcio Foggia si era detta certa che il ricorso dell’Ideale Bari sarebbe stato rigettato. La società levantina sosteneva che nella gara disputata a Foggia (e vinta dai Canarini di mister La Salandra per 5-1), la posizione del neoacquisto Lorenzo Granatiero non fosse regolare, perché non ancora tesserato per i foggiani. La nostra società è sempre attenta e scrupolosa e non avrebbe mai neanche pensato di schierare un giocatore non ancora tesserato. Prima di contare sulla presenza di Granatiero, avevamo provveduto a tesserarlo e a comunicare questa operazione alla Federazione.

La giustizia ha fatto il suo corso e il risultato è stato regolarmente omologato. Siamo soddisfatti di questa delibera, perché crediamo fermamente nella giustizia sportiva e pratichiamo un calcio corretto, a livello burocratico e sui campi di gioco.

Ecco il testo della delibera

GARE DEL 5/ 1/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 5/ 1/2020 FOGGIA INCEDIT – IDEALE BARI

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, rilevato

– che con tempestivo reclamo preannunciato via PEC ed inviato alla resistente la soc. A.S.D. IDEALE BARI adiva questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara indicata in oggetto, contestando alla soc. FOGGIA INCEDIT la posizione irregolare del calciatore GRANATIERO LORENZO (01/07/1997), per assenza di tesseramento per la soc. resistente;

– che la reclamante chiedeva la vittoria della gara in proprio favore.

Tanto premesso osserva questo Giudice Sportivo Territoriale che il reclamo in oggetto non è fondato e va rigettato.

Infatti, da accertamenti effettuati presso il competente Ufficio Tesseramenti del C.R. Puglia è emerso che il calciatore GRANATIERO LORENZO (01/07/1997) risulta tesserato alla data del 04.01.2020 per lasoc. FOGGIA INCEDIT e, pertanto, la predetta società lo ha utilizzato in posizione regolare.

Per questi motivi

DELIBERA

– di dichiarare il calciatore GRANATIERO LORENZO (01/07/1997) in posizione regolare alla data della gara;

– per l’effetto di rigettare il ricorso della soc. ASD IDEALE BARI confermando il risultato conseguito sul campo di 5 – 1 in favore della soc. FOGGIA INCEDIT;

– di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante”.

(NOTA STAMPA)