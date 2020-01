Manfredonia, Discarica Pariti 1: procedure per espropri, impegnati 202.171,35 euro in bilancio. La storia (I)

, 22 gennaio 2020. “Messa in sicurezza permanente delle discariche pubbliche in località Pariti 1 RSU e Conte di Troia. Bonifica discarica Pariti liquami“: con recente determina dirigenziale del Comune di Manfredonia, è stata impegnata la somma (di cui alla determinazione regionale n. 346 del 20.12.2017) pari ad € 202.171,35 sul capitolo Cap. 26775 “” del bilancio per l’esercizio finanziario 2019.

LA STORIA (DALL’ATTO)

Discariche Pariti rsu e Conte di Troia. “Con Ordinanza dell’1.09.2006 il “Commissario Delegato per l’Emergenza ambientale in Puglia” dichiarava urgenti ed indifferibili gli interventi di messa in sicurezza di emergenza (MISE) della falda sottostante alle ex aree di discariche Pariti 1 e Conte di Troia di Manfredonia ed ordinava a Sviluppo Italia s.p.a. di predisporre il programma stralcio dei primi lavori oggetto di MISE ed ai proprietari di consentire l’accesso alle aree oggetto dei primi lavori, nonché al Sindaco del Comune di Manfredonia di adottare entro il 15.09.2006 tutti i necessari provvedimenti di occupazione d’urgenza delle aree. Con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18.12.2006 è stato autorizzato, in via provvisoria, l’avvio dei lavori previsti nel “Progetto definitivo di bonifica della discarica Pariti 1 – Liquami e della bonifica con messa in sicurezza permanente delle discariche Pariti 1 – RSU e Conte di Troia”.

Con Decreto del 12.01.2007 il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, Presidente della Regione Puglia, delegava il Comune di Manfredonia ad espletare le procedure di esproprio e di occupazione temporanea delle aree private interessate dal “Progetto definitivo di bonifica della discarica Pariti 1 – liquami e della bonifica con messa in sicurezza permanente delle discariche Pariti 1 R.S.U. e Conte di Troia”. Con lo stesso provvedimento si impegnava a favore del Comune la somma forfettaria di € 162.489,94 per l’espletamento delle procedure d’esproprio e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative accessorie, stabilendosi che la liquidazione sarebbe intervenuta anche per stralci ad avvenuta definizione delle indennità e della certificazione delle spese tecnico-amministrative, a valere sulle risorse già accreditate sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Puglia.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 14.02.2007 il Sindaco di Manfredonia designava il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Manfredonia quale tecnico comunale facente parte delle strutture di supporto del Responsabile del procedimento di cui ai decreti del Commissario Delegato. Con decreti del 26.01.2007 del Commissario Delegato si costituiva la struttura commissariale di supporto, rispettivamente per la discarica Pariti Liquami, per i lavori di MISE e indagini integrative, della quale, tra gli altri, doveva far parte un tecnico del Comune di Manfredonia da designarsi da parte del Sindaco. Con decreto dirigenziale n°6 del 24.09.2007 , avente ad oggetto: “Determinazione urgente, in via provvisoria, dell’indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per la bonifica e messa in sicurezza permanente delle discariche Pariti 1 – RSU e Conte di Troia. Occupazione anticipata”, venivano occupate (..) le aree relative ai lavori di MISE e di indagini integrative.

Successivamente venivano emessi i decreti dirigenziali con i quali si autorizzava l’accesso sui fondi interessati nonché decreto n. 4 del 30.05.2008 – prot. com.le n.17368 con il quale è stata disposta l’occupazione temporanea per 12 mesi dei suoli interessati (..).

Con Decreto Commissariale n.160/CD del 13.10.2009, acquisito al prot. com.le n.43811 del 20.10.2009, è stata versata al Comune di Manfredonia un primo acconto di € 8.567,55, liquidato con determinazione dirigenziale n. 385 del 10.12.2009, per acconto su indennità di occupazione dei suoli e per competenze (..). Successivamente il Commissario Delegato emanava un decreto, nel novembre 2008, con il quale approvava il progetto esecutivo di “Captazione, trattamento e rimozione del biogas” presente all’interno delle discariche Pariti 1 rsu e Conte di Troia e con Decreto dirigenziale n° 5 del 21.04.2009, si disponeva l’occupazione temporanea (per 24 mesi) delle aree oggetto dei lavori in parola (..).

Con Decreto del “Commissario Delegato per l’Emergenza in (materia di rifiuti in) Puglia” del 8.04.2009 si approvava il progetto esecutivo delle “Opere provvisionali Vallone di Mezzanotte” e con decreto dirigenziale n°12 del 19.10.2009, veniva disposta l’occupazione temporanea, per la durata di 12 mesi, delle aree interessate. (..). Con decreto del 7.11.2009 del Commissario Delegato per la bonifica di discariche pubbliche di Manfredonia ex OPCM n. 3793 del 24.07.2009, veniva approvato il progetto esecutivo di “Messa In Sicurezza Permanente delle discariche Pariti 1 RSU e Conte di Troia” (MISP), e ne veniva dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, di cui al piano particellare ivi approvato.

Con decreto del Commissario Delegato del 19.01.2010 si disponeva sia l’avvio del procedimento finalizzato all’espropriazione ed occupazione temporanea delle aree oggetto di intervento, sia di volersi avvalere del Comune di Manfredonia per la predisposizione di tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari, sicchè con decreti dirigenziali del 5.02.2010 (..), venivano occupate, con verbali di presa di possesso in data 18.02.2010 (..), parte delle aree già oggetto del precedente decreto n.6/2007 (MISE).

Con nota del 17.03.2010, l’avv. Claudio Prencipe, in nome e per conto di 3 privati, presentava alcune osservazioni relativamente all’occupazione effettuata, recanti richieste di ulteriori danni, da verificare e determinare in sede di concordamento delle indennità espropriative.

Con nota del 18.10.2010 si chiedeva al Commissario Delegato di procedere, in sede di approvazione della “perizia di chiusura”, all’aumento dell’importo previsto per le espropriazioni da € 70.000,00 ad € 162.000,00 (..).

Con nota del 31.12.2010, prot. 54906, ed allegati verbali di concordamento delle indennità, si richiedeva al Commissario Delegato la liquidazione del “saldo” relativo all’occupazione delle aree interessate dal succitato decreto n. 6/2007 (€ 3.194,14), in quanto i medesimi suoli erano stati occupati con il decreto n.1 del 5.02.2010 prot. com.le n. 5586 (MISP) e, pertanto, a partire da tale decreto l’occupazione e l’espropriazione sarebbe stata effettuata in adempimento a tale ultimo decreto. Con la medesima nota si richiedevano, inoltre, le somme per BIOGAS (€ 3792,94) e per le opere idrauliche nel vallone di Mezzanotte (€ 18.350,44), per un totale di € 25.292,52.

Con decreto del 2.03.2011 il Commissario liquidava al Comune di Manfredonia la somma di € 18.350,44 e con successivo decreto del 21.03.2011 liquidava la somma di € 6.942,08, conformemente a quanto richiesto dal Comune, il quale con determinazione dirigenziale n. 1147 del 9.09.2011 liquidava la somma di € 22.743,04 per i concordatari e spese amministrative riservando di depositare per i non concordatari, salvo accettazione tardiva, la somma di € 2.549,48. Con note successive si trasmetteva al Commissario le richieste di risarcimento danni pervenute dai proprietari espropriandi. Con nota del 21.04.2011, la DD.LL., società Sogesid, comunicava che occorreva incrementare le aree da sottoporre ad esproprio definitivo, per circa ulteriori mq. 280, e con successive note del 23.05.2011 e del 7.06.2011 comunicava la effettiva superficie da assoggettare a servitù e sollecitava i necessari provvedimenti. Con nota del 27.07.2011 venivano trasmessi al Commissario Delegato ed alla DD.LL. i verbali di presa in possesso evidenziando che il proprietario del suolo, aveva opposto alcune eccezioni. Successivamente, con nota del 2.08.2011, trasmessa al Commissario Delegato, alla DD.LL. ed alla società SIAP, con nota del 29.08.2011, l’avv. Rachele Valente, presentava opposizione ai lavori in parola.

Con nota del 5.11.2014 sono state trasmesse alla nuova struttura regionale, subentrata al Commissario Delegato, gli schemi delle indennità espropriative rideterminate sulla scorta della sentenza della C.Cost. 181/2011 e secondo le superfici effettivamente utilizzate, giusta frazionamento effettuato in data 1.08.2014. Con successive note si sollecitava la Regione Puglia, Sezione Ciclo dei Rifiuti e bonifiche, a voler fornire indicazioni in merito alla definizione delle procedure espropriative ed a riscontro di quest’ultima la Sezione ciclo rifiuti e bonifica della Regione rispondeva che permanevano competenze in capo ad altre strutture per cui si invitava a trasmettere l’istanza alla struttura commissariale competente. Con nota del 13.01.2017 si sollecitava il Dipartimento Mobilità, qualità urbana opere pubbliche e paesaggio della Regione Puglia ad indicare l’articolazione competente per la definizione dei procedimenti espropriativi. Nel frattempo, con successive note l’avv. Valente sollecitava la liquidazione delle indennità espropriative. Infine con nota del 21.11.2017 il citato Dipartimento regionale comunicava che agli atti della struttura risultavano giacenti sulla contabilità speciale € 128.629,87 (162.489,94 – 33.960,07) e con nota del 27.12.2017 (..) la Regione trasmetteva la determinazione dirigenziale n. 346 del 20.12.2017 con la quale è stata liquidata a favore del Comune di Manfredonia la somma di complessivi € 202.171,35 a saldo per le procedure di esproprio connesse alla bonifica delle aree di discarica in località Pariti 1 rsu e liquami e Conte di Troia, alle relative spese amministrative ed agli interessi di mora maturati.

(I – continua)