Manfredonia, Discarica Pariti 1: procedure per espropri, impegnati 202.171,35 euro in bilancio. La storia (II)

Manfredonia, 22 gennaio 2020 (II – continua). “Messa in sicurezza permanente delle discariche pubbliche in località Pariti 1 RSU e Conte di Troia. Bonifica discarica Pariti liquami“: con recente determina dirigenziale del Comune di Manfredonia, è stata impegnata la somma (di cui alla determinazione regionale n. 346 del 20.12.2017) pari ad € 202.171,35 sul capitolo Cap. 26775 “” del bilancio per l’esercizio finanziario 2019.

LA STORIA (DALL’ATTO) – Discariche Pariti liquami (II – continua). In merito a tale discarica sono stati numerosi i provvedimenti: approvazione dei verbali delle Conferenze dei servizi, decreto del Ministero dell’Ambiente del 18.12.2006 che autorizza in via provvisoria l’avvio dei lavori relativi al “Progetto definitivo di bonifica della discarica Pariti 1 liquami e della bonifica con messa in sicurezza permanente delle discariche Pariti 1 – RSU e Conte di Troia” e successivi espropri.

Alcune ditte hanno impugnato alcuni decreti relativi agli espropri, con ricorso al TAR Puglia.

Con decreto MATTM del 14.09.2009 veniva autorizzato in via provvisoria, ai sensi del comma 8 dell’art.252 del D. L.vo 152/06, l’avvio dei lavori relativi al suddetto “Progetto discarica Pariti 1 – Liquami ubicata nel Comune di Manfredonia – adeguamento del Progetto Definitivo di bonifica ai nuovi settori denominati S4-Bis e NB” (2° Lotto, ndr). Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.12.2009 n.3836 si estendeva anche alla discarica Pariti 1 liquami l’OPCM n.3793 del 24.07.2009 che nominava il Presidente della Regione Puglia quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’approvazione e realizzazione del progetto esecutivo, autorizzando la deroga a varie disposizioni normative.

Con decreti del “Commissario Delegato per la bonifica di discariche pubbliche di Manfredonia ex OPCM n.3793/2009 e OPCM n.3836/2009” del 19.01.2010 e del 20.01.2010 veniva approvato il progetto relativo alla: “BONIFICA DELLA DISCARICA PARITI LIQUAMI, UBICATA NEL COMUNE DI MANFREDONIA (FG) ESTESA AI SETTORI, DI NUOVA DEFINIZIONE, DENOMINATI “S4-BIS” E “NB” e se ne dichiarava la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ivi approvando il piano particellare.

Altre contestazioni per l’occupazione dei suoli sono arrivate da altre società con “richiesta di risarcimento del danno e ripristino dello status quo ante a fine lavori”. Con decreto del “Commissario Delegato per la bonifica di discariche pubbliche di Manfredonia, ex OPCM 3793/2009 e OPCM 3836/2009” del 26.04.2011 veniva approvato il progetto operativo relativo alla realizzazione del “Piano di Caratterizzazione finale ed interventi di ripristino ambientale della discarica Pariti Liquami ubicata nel comune di Manfredonia”, dichiarando, contestualmente la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’intervento (3 Lotto, ndr).

Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 67 del 27.03.2013 (O.C.D.P.C.), si disponeva che “a decorrere dal 1° gennaio 2013, la regione Puglia è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale di Manfredonia (FG) per le discariche pubbliche Pariti 1 – rifiuti solidi urbani e Conte di Troia di cui alle ordinanze di protezione civile citate”.

Con nota del 9.12.2014, il Comune di Manfredonia trasmetteva alla Regione Puglia, Area politiche per la riqualificazione e la sicurezza ambientale i prospetti relativi alle indennità espropriative, pari ad € 34.657,13, evidenziando nel contempo la necessità di prevedere le spese per frazionamento nonché registrazione, trascrizione e voltura dell’emanando decreto di esproprio stimate in presuntivi € 5.000,00.

Con sentenza del TAR Bari n.1242 del 6.12.2017 veniva accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società Rotice Energia s.r.l. per l’accertamento dell’illegittima occupazione dei terreni (…), ordinando la restituzione dei suoli previa riduzione in pristino e rigettando la domanda di risarcimento del danno, condannando altresì in solido il Ministero dell’Ambiente, Ia Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio liquidate in € 3.000,00 oltre IVA, C.P.A., spese generali e rifusione del contributo unificato. Con nota del 6.03.2018 si invitava la ditta Rotice Energia s.r.l., proprietaria dei suoli, a voler concordare le indennità espropriative, ma con nota di riscontro pervenuta al prot. com.le n. 13201 del 16.04.2018 il legale di fiducia della società contestava la determinazione evidenziando la necessità di prevedere anche ulteriori indennità per danni, (..), rappresentando la disponibilità della società a rinunciare alla restituzione della superficie di terreno all’interno della cava, per la quale il decreto 6/2010 prevedeva l’espropriazione, prevedendo l’indennizzo sino alla materiale restituzione delle aree in questione. Contestualmente chiedeva il pagamento delle spese processuali stabilite dal TAR Puglia ed a carico del Ministero Ambiente, Regione Puglia e Comune di Manfredonia, in solido tra loro, che si quantificavano in € 5.027,00, comprensive di spese generali, CAP ed IVA. Con nota racc. del 17.10.2018 si comunicavano le indennità relative all’occupazione temporanea occorsa sia per il primo decreto, n.7/2006, sia per il secondo n.6/2010, pari a complessivi € 34.235,40. A riscontro, con nota del 29.10.2018, l’avv. G. Prencipe comunicava l’accettazione delle indennità (…) Con nota del 30.09.2019, l’avvocato. G. Prencipe sollecitava la restituzione dei terreni e la liquidazione l’indennità di occupazione.

