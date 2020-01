Messa in sicurezza e bonifica aree SIN Manfredonia: accordo per complessivi 13.5 milioni di euro

, 22 gennaio 2020. Recente atto della Giunta regionale pugliese: ok l’accordo programma “Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Manfredonia”, con conseguente Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021.

La Giunta ha autorizzato la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni a valere sul bilancio vincolato per l’importo complessivo di € 2.855.073,94. Al contempo, è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per la salvaguardia e tutela del territorio e delle Acque, Regione Puglia, Sezione Rifiuti e Bonifiche e Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo, allegato al presente provvedimento, avente ad oggetto accordo di programma “Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Manfredonia”.

ATTO INTEGRALE

Il predetto schema di accordo individua la Regione Puglia, Responsabile Unico dell’Attuazione degli interventi ricadenti in area Sin di Manfredonia e beneficiaria delle ulteriori risorse che saranno destinate alla copertura degli interventi di bonifica. E’ stato stabilito che la Cabina di regia prevista all’art. 6 del presente schema di accordo per la Regione Puglia sarà rappresentata dal dirigente pro tempore della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche e/o dal suo funzionario delegato individuato nella posizione organizzativa Sin di Manfredonia.

Soggetti attuatori per l’accordo saranno i Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo

E’ stato stabilito che gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sin di Manfredonia fanno riferimento ad importo complessivo di € 13.553.409,26, specificatamente:

€ 6.182.352,88 a valere sulle risorse ex contabilità speciale 2701 nella disponibilità del Bilancio della Regione Puglia, già impegnate sul capitolo 908007; € 7.371.056,38, a valere su risorse del bilancio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di cui € 4.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, ripartite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018 ed € 3.371.056,38, che saranno trasferite in favore della Regione Puglia con successivo atto ministeriale; di stabilire che l’esercizio dell’intervento pubblico delle amministrazioni comunali dovrà prevedere l’avvio di procedure in danno nei confronti del soggetto inadempiente nonché procedure di recupero, delle somme utilizzate per l’esecuzione degli interventi di bonifica, nei confronti dei soggetti obbligati.

Per assicurare il prosieguo delle attività previste occorrenti al completamento e conclusione dell’intervento, le amministrazioni comunali potranno avvalersi di specifiche professionalità a supporto, necessarie per lo svolgimento dei compiti del Rup ai sensi dell’art. 31 co. 11 D.lgs. 50/2016, secondo cu i soggetti attuatori possono avvalersi di specifiche professionalità a supporto.