Mihajlovic si schiera con Salvini “Spero che in Emilia possa vincere la Borgonzoni”

Arriva l’endorsement di Sinisaper Luciae la Lega. Alle prossime regionali il tecnico serbo deltiferà per la Lega, lo ha affermato lui stesso in una intervista al Resto del Carlino: “Tifo per Matteoe spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia– le parole di Mihajlovic – Mi piace la grinta di Matteo, ottima la scelta di una donna. Io e Salvini ci conosciamo dai tempi del, mi piace la sua forza, la sua grinta, è un combattente”. Ancora, sul voto regionale: “Cambiare tanto per cambiare non serve, io so solo che sono in Italia dal 1992 e la trovo peggiorata. Matteo è uno tosto, fa quello che fanno i grandi del calcio: se promette, mantiene. Borgonzoni? Ho fiducia in lei anche se non la conosco personalmente”.

fonte tuttobolognaweb