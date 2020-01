Porto Termoli, recuperata auto Victorine Bucci

(ANSA) – TERMOLI (CAMPOBASSO), 22 GEN – Sono in corso al porto di Termoli le operazioni per il recupero della Panda rossa al cui interno è stato individuato ieri il corpo di Victorine Bucci, la donna di 42 anni scomparsa il 18 dicembre scorso.Posizionata la gru sulla punta del molo sud.. Ieri pomeriggio la svolta nelle ricerche. I sub dei carabinieri di Pescara poco prima delle 17 hanno trovato l’auto di Victorine sui fondali, capovolta sul lato passeggero; all’interno il corpo di una donna. Oggi il recupero con gli esami tecnici.