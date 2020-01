San Severo, a “la vita in diretta” dr. Coccia conferma la presenza della pantera (VIDEO)

Nel corso della trasmissione de “la vita in diretta” andata in onda ieri pomeriggio su RAI1, il dott. Federico Coccia, veterinario ha confermato la presenza della pantera nelle campagne sanseveresi. Si tratta, ha spiegato Coccia, di pantera “pardus”, felino di grandi dimensioni (arriva a 250 kg), un predatore che predilige l’attacco dall’alto. Il dott Coccia ha evidenziato come nelle gabbie sia presente carne fresca per attirare l’animale e catturarlo. Non è il primo caso di animale feroce a spasso per il nostro Paese: “E’ successo tempo fa a Palermo che una tigre, fuggita dal circo, si aggirasse per la città”, osserva. “In genere questi animali sono presi da cuccioli da componenti della criminalità organizzata“. Si tratta di un animale piuttosto stanziale che ha come territorio di caccia un’area di 5 km.



In studio il conduttore Alberto Matano ha ironizzato sul nutrito gruppo di “cacciatori di pantere” presenti nel collegamento per un animale che si aggira nelle campagne di San Severo da quasi una settimana senza che le ricerche abbiano dato esiti. Nello stesso tempo lo stesso Matano si è mostrato molto scettico sul racconto di Nicola e dell’incontro ravvicinato con l’animale. Nel servizio il sindaco Miglio ha invitato alla tranquillità anche in virtù delle gabbi piazzate di recente allo scopo di catturare l’animale e dei droni usati monitorare la zona. Una volta catturato dalle gabbie sarà narcotizzato e in seguito affidato a un circo

ULTIM’ORA: Sarà potenziato a partire da giovedì 23 gennaio, il numero di uomini del servizio veterinario della Asl di Foggia, impegnati nelle ricerche della pantera nera. 15 uomini con due fucili caricati di anestetico monitoreranno tutto il territorio dell’Alto Tavoliere.

Intanto, stando ai nuovi avvistamenti, la pantera si sarebbe postata in località “Boschetto” ad una manciata di chilometri da Apricena, città limitrofa a San Severo. Proprio in quella zona è stata ritrovata una capra sgozzata, la cui carcassa si trova ora all’Istituto Zoo Profilattico di Foggia dove verranno effettuati dovuti accertamenti – spiegano dalla Asl. (Fonte la Repubblica)

Fonte immagine: Animali della Savana

VIDEO RAI