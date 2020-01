Sentenza TAR su graduatorie PSR, Di Gioia “Non entra nel merito”

“La sentenza del Tar di Bari n.57/2020 cui il presidente Emiliano fa riferimento nel suo comunicato stampa, non riguarda le questioni di legittimità che ho sollevato in Consiglio regionale su alcuni atti del Psr regionale adottati negli ultimi mesi. Ed in particolare non entra nel merito, poiché non oggetto di causa, della anomalia che vede essere ammesse a finanziamento aziende che avevano già ricevuto provvedimenti di esclusione o cui erano state notificate le archiviazioni definitive.. Sarà mio impegno produrre atti documentali che dimostrino il persistere delle negative condizioni gestionali e politiche che mi hanno indotto alle dimissioni”.