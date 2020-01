Tris alla Roma, Juve in semifinale

All’inizio la manovra della Juve si sviluppa soprattutto sull’asse centrale Bonucci-Pjniac-Higuain, perché Douglas Costa ha il suo da fare per superare la fisicità di Kolarov, mentre Ronaldo è controllato a vista da Florenzi. L’esterno giallorosso, con il passare dei minuti prende maggiormente l’iniziativa, spingendosi in avanti. In questo modo però lascia la posizione e la marcatura sul portoghese e se alla prima occasione trova il cross per la deviazione volante di Kluivert che, dall’area piccola non centra la porta, la seconda volta che abbandona la posizione viene punito, perché la Juve riparte velocemente e Higuain allarga per CR7. La posizione è defilata e chiunque cercherebbe il fondo e il traversone, Ronaldo no. Ronaldo parte palla al piede, accentrandosi sempre di più e, una volta arrivato in area scarica un rasoterra di sinistro chirurgico, che si infila sfiorando il palo opposto. Un capolavoro di precisione.