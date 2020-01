Webbin Volley Club Manfredonia: sconfitta al femminile contro il Margherita Di Savoia

Opposte a una squadra che non aveva mai vinto una partita in trasferta in questo campionato, le sipontine peccano forse di poca cattiveria agonistica ed escono sconfitte dal PalaDante con i seguenti parziali: 23-25/20-25/21-25. Dispiace soprattutto per il primo set nel quale, indietro di 11 punti, la formazione di casa tenta una rimonta impossibile, che non riesce per pochissimo. È quello il momento migliore del match per la Webbin ed è proprio dall’atteggiamento combattivo tenuto in quella seconda metà di frazione che bisogna ripartire nelle prossime gare per cercare di mettere in difficoltà le avversarie che si andranno ad affrontare.

Contro il Margherita di Savoia il 6+1 di mister Rosario Ravalli è composto da Giusy Grumo, Rebecca Tarantini, Dafne Tommasone, Silvia Santoro, Elena Tarantini, Cassandra Tommasone e Chiara Stelluto libero. Il set iniziale sembra vivere sull’equilibrio solo nei primi scambi, fino al 5-6 di Cassandra Tommasone con un tocco di seconda, poi gravi difficoltà in ricezione regalano 4 punti consecutivi alla Flamingo e sul 5-10 il Manfredonia chiede timeout. Ma al ritorno in campo la musica non cambia e il margine di vantaggio delle ospiti si dilata (6-15, 7-16, 8-17) fino a toccare un massimo di 11 punti sul 10-21. Inaspettatamente però le sipontine si ricompattano e iniziano a rimontare. Chiara Stelluto ritrova le proprie certezze in ricezione e in difesa, il 12-21 è uno splendido muro di Elena Tarantini, il 16-22 un ace di Giusy Grumo e il 17-22 è un’invasione fischiata al Margherita di Savoia. Coach Mastromauro chiama timeout per spezzare il ritmo alle avversarie, ma anche dopo la pausa la squadra di casa continua a risalire: Dafne Tommasone è l’autrice del 19-23, il 20-24 è di sua sorella Cassandra, che di forza vince un duello a rete, una schiacciata di Dafne fa 21-24. La stessa Dafne Tommasone annulla anche la quarta palla set, mettendo a segno il punto del 23-24. La frazione, cominciata male per la Webbin, si decide al fotofinish con il puntaggio di 23-25 per la Flamingo.

Nonostante il set perso, le sipontine non si smarriscono e lottano punto su punto all’inizio del secondo parziale. 3-2 per il Manfredonia con due attacchi vincenti di seguito di Dafne Tommasone, che sigla anche per il 4-5. Giusy Grumo firma il 5-7, un ace di Rebecca Tarantini (7-8) e ancora Giusy Grumo rimettono la frazione in parità (8-8). Qualche problema in difesa per le ragazze di mister Ravalli crea però un solco nel punteggio a favore della Flamingo (8-12), che continua poi a tenere le sipontine a distanza (9-14, 11-15, 12-16). Sul 14-18 la Webbin chiama timeout ma nel finale di set non riesce a ricucire il gap. Si assiste a una bella veloce di Rebecca Tarantini (16-20) e a un suo muro che vale il 17-23, la frazione comunque se la aggiudicano ancora le margheritane, stavolta 20-25.

Sotto di due set, il Manfredonia subisce il contraccolpo psicologico e parte male nel terzo. Le ospiti accumulano subito un margine di vantaggio (1-6) e, con le sipontine non brillanti in ricezione, lo mantengono senza troppa fatica (3-7, 5-11, 9-14). Due errori in attacco della Flamingo e un ace di Elena Tarantini riavvicinano la formazione di casa (12-14). Dafne Tommasone mette a referto la palla del 13-15, ma un parziale di 2-6 per le margheritane indirizza anche questo set (15-21). Il 16-21 è un pallonetto di Giusy Grumo, dopo un ottimo recupero difensivo di Silvia Santoro, il 18-22 è griffato Cassandra Tommasone. La Flamingo chiude 21-25 e porta a casa l’intera posta in palio.

Le ragazze di coach Ravalli sono terz’ultime in classifica a 5 punti dalla squadra che le precede, la Volley Academy San Giovanni Rotondo, e domenica 26 gennaio alle 18.30 giocheranno in trasferta al Tensostatico “Ferrante” di Trani contro l’Aquila Azzurra.

Tabellino delle marcatrici (accanto a ciascun nome, i punti realizzati): Giusy Grumo 6, Rebecca Tarantini 3, Dafne Tommasone 12, Silvia Santoro 1, Elena Tarantini 2, Cassandra Tommasone 5, Chiara Stelluto (libero) 0. Errori/infrazioni squadra avversaria 35.

Risultati Prima Divisione femminile (10^ giornata):

Agrimag Andria-GS Intrepida Volley San Severo 0-3

Sportilia Bisceglie-Aquila Azzurra Trani 3-0

Webbin Volley Club Manfredonia-New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia 0-3 (23-25/20-25/21-25)

Volley Academy San Giovanni Rotondo-Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio 3-2

New Axia Volley Barletta-Diomede Canosa 3-2

Riposa: Realsport Orta Nova

Classifica Prima Divisione femminile:

1) GS Intrepida Volley San Severo…..22

2) Sportilia Bisceglie…..21

3) Agrimag Andria…..20

4) Realsport Orta Nova…..16

5) New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia…..14

6) Diomede Canosa…..13

6) New Axia Volley Barletta…..13

8) Volley Academy San Giovanni Rotondo…..12

9) Webbin Volley Club Manfredonia…..7

10) Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio…..5

11) Aquila Azzurra Trani…..4

A cura di Michelangelo Ciuffreda