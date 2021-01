Addio al peschiciano Matteo Parisi, una vita tra le onde del mare

Ferrara, 22/01/2021 – (ilrestodelcarlino) Da tempo combatteva contro una malattia Matteo Parisi, presidente del gruppo ‘Costantini-Guidi’ dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi), che si è spento mercoledì all’Hospice di Codigoro, dove era ricoverato. Aveva solo 61 anni. Una vita spesa tra le onde del mare, quella di Parisi, che per una quarantina d’anni aveva fatto il pescatore. Originario di Peschici (Foggia), si era trasferito da giovane a Porto Garibaldi, dove è cresciuto e si è fatto apprezzare per la sue grandi doti umane e la sua disponibilità. Fino a che la salute glielo ha permesso, ha presenziato alle iniziative dell’Anmi di Porto Garibaldi, che conta 370 iscritti. La notizia della sua scomparsa è stata accolta con cordoglio da parte della comunità e da tutta la marineria, compreso il Gruppo nazionale Leone San Marco, attraverso Elvio Pazzi. Anche dal presidente dell’Anmi ‘Sante Cinti’ di Comacchio, Mauro Folegatti, viene espressa vicinanza agli amici e alla famiglia di Parisi, e ricorda le tante iniziative alle quali le due associazioni hanno partecipato assieme, come il raduno nazionale Anmi a Salerno del settembre 2019. Parisi lascia la moglie Lucia e i figli Erika e Salvatore. Domani pomeriggio alle 14.30, nella chiesa di Porto Garibaldi, saranno celebrate le esequie.(ilrestodelcarlino)