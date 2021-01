“Adescava minorenni”. Finto ginecologo condannato, altri abusi

L’udienza preliminare si aprirà a marzo davanti al gup Manuela Accurso Tagano.

L’uomo era già stato condannato a maggio 2020 dal gup Patrizia Nobile per aver abusato di una quindicenne e di una diciassettenne: creava falsi profili sui social per adescare le vittime e convincerle ad affidarsi a lui come ginecologo anche per metodi anticoncezionali. Poi, nel corso delle indagini, tra il 2018 e il 2020, gli inquirenti hanno individuato altre 11 minorenni, tra cui due che nel 2014 e nel 2018 avrebbero subito abusi. (ANSA).