Casi Covid Ischitella: 15 positivi. Situazione in miglioramento.

Ischitella, 22 gennaio 2021. Situazione contagi Covid in leggero miglioramento ad Ischitella, secondo quanto riportato dal sindaco Carlo Guerra in un comunicato via social.

Sono 15 i positivi, tra cui 2 persone non sono presenti sul territorio. Nella lista dei positivi trasmesso dalla Prefettura, risulta ancora una persona deceduta non di recente, non ancora rimossa dall’elenco. Dai dati risultano anche 5 soggetti posti ad isolamento precauzionale.

“Diversi sono guariti ma vi sono stati nuovi ingressi. Perciò, mi raccomando, sempre prudenza!” ha scritto il primo cittadino.

Articolo di Valerio Agricola