Cercasi giovane programmatore (anche inesperto o freelance)

Cercasi ragazzo (anche freelance) con conoscenza dei vari CMS, wordpress in primis, ma anche nell’ordine Prestashop, Magento, e con basi di Opencart ed eventualmente Joomla. In linea generali con conoscenze di php (sarebbe gradita eventuale esperienza in programmazione).

Si valutano anche prime esperienze, su base di percorsi formativi che rasentano il web marketing e la programmazione.

Il candidato deve avere CREATIVITÀ’, dimestichezza con programmi di grafica e conoscenza delle varie dinamiche degli attuali siti web. Per candidarsi mandare il proprio curriculum, con esperienze e creazioni, alla mail sitiwebforyou@gmail.com