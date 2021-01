Cittadino di S. Giovanni Rotondo: “Risultato del tampone non è il mio”

San Giovanni Rotondo, 22/01/2021 – «Ho fatto il tampone, sono risultato positivo: ma temo che il risultato non sia il mio», scrive alla Gazzetta del Mezzogiorno un lettore (lettera firmata). «Ho quarant’anni sono residente a San Giovanni Rotondo, risultato positivo al covid dal 29 dicembre ed ancora in quarantena perchè ancora positivo all’ultimo tampone disposto dall’Asl locale presso il Drive Through. Vi scrivo per porre alla vostra attenzione quanto a me, e mi risulta non solo a me, accaduto personalmente nel corso dell’ultimo tampone effettuato il giorno 18/01/2021. Quella mattina, su invito dell’Asl territorialmente competente, alle 10 circa ho eseguito il tampone presso la postazione sita in località Pozzocavo. Eseguito il test ho ricevuto il foglio informativo su cui era riportato un codice per accedere al sito della Regione al fine di consultarne l’esito. Il servizio è stato molto celere, già nel pomeriggio il risultato era pronto. Ma sul referto pubblicato sul sito della Regione, da me stampato, ho notato che la data di esecuzione del tampone era sbagliata: il tampone è stato eseguito il giorno 18/1 mentre la data riportata è 17/1».

Non è l’Asl, tuttavia, che dovrà rispondere replica il direttore generale Vito Piazzolla. «L’Asl non processa i tamponi, l’anagrafica è in capo al laboratorio dell’hub Policlinico Riuniti che processa i test effettuati in tutta la provincia. Confermo invece che il drive in località Pozzocavo è gestito dalla nostra azienda, consiglio quindi il lettore a fare prima una verifica con il laboratorio dei Riuniti».Gazzetta Mezzogiorno