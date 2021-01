Come scegliere una buona scheda video

In Italia, il mercato delle schede video, e più in generale quello delle componenti PC, vive un periodo di crisi, causata da una guerra alla riduzione dei prezzi che porta gli acquirenti verso produttori stranieri. Al giorno d’oggi, alcune componenti risultano introvabili nel nostro paese e mancano produttori forti che possano imporsi nel mercato europeo e mondiale. La mancanza di produttori di riferimento disorienta gli acquirenti e incentiva i grandi produttori mondiali, come NVIDIA o AMD, ad investire in altri paesi, più strutturati e meglio organizzati e dove vi è una maggiore richiesta di pezzi. La scheda video è una componente hardware fondamentale, che si occupa di creare e inviare specifici segnali elettrici dal processore al monitor a cui sono collegate e scegliere una buona scheda video ti garantirà prestazioni elevate e una resa grafica migliore.

Molto spesso, chi decide di acquistare una scheda video valuta solo il prezzo dimenticandosi però dell’importanza del servizio o della qualità, danneggiando anche l’intero mercato. Per scegliere una buona scheda video è importante tenere in considerazione diversi fattori. In primo luogo, una buona scheda video deve essere dotata di una memoria compresa tra i 512MB e gli 8GB, anche se in commercio è possibile trovare schede video con 16GB di memoria. Un altro fattore importante è dato dalla velocità del processore grafico interno (GPU), che determina l’effettiva performance della scheda video in termini di risposte da parte del sistema. La scheda video dovrà essere compatibile con la scheda madre e con il processore, altrimenti non sarà possibile far raggiungere i segnali trasmessi. E’ molto importante anche valutare il rapporto qualità/prezzo della scheda, in base all’uso che se ne intende fare. A seconda delle diverse necessità si potranno scegliere schede video con un maggior numero di uscite (USB, HDMI), utili a chi necessita di collegarla a più schermi, oppure schede grafiche con un miglior sistema di dissipazione a una o più ventole.

Nell’ultimo periodo si è assistito ad un aumento delle richieste delle componenti PC, e nonostante questo settore sia stato negli anni impoverito dalla continua ricerca del prezzo più basso, quando si decide di acquistare una scheda video è importante osservare e valutare nel dettaglio tutte le sue specifiche tecniche, in modo da raccogliere le informazioni necessarie per fare un acquisto consapevole e per poterlo sfruttare al massimo.