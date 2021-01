Crisi di governo, Mongiello: “Irresponsabile il voto, ma il Pd non lo teme”

La crisi del Palazzo vista da chi la guarda dall’esterno ma vive la politica, o l’ha vissuta, nelle sedi di partito, da militante e dirigente, fra i banchi del Parlamento, nelle Fondazioni e culturali.

Ne parliamo con alcuni rappresentanti del territorio di diverso orientamento politico. Sabino Colangelo, è stato l’ultimo segretario provinciale dei Ds prima di Paolo Campo, quando la sigla del partito divenne Pd. Presidente per due mandati della federazione Vittorio Foa, una delle 40 che fa capo a Enrico Berlinguer.

Angelo Cera, per due legislature parlamentare Udc, riferimento dell’area centrista provinciale e regionale. Delle votazioni da parlamentare puntualizza: “Votati spesso anche provvedimenti di centrosinistra”.

Colomba Mongiello, iscritta al Pci dal 1980 – “ho appena ritrovato la mia prima tessera- dice nel centenario di nascita del partito- il mio segretario era Enrico Berlinguer”. Attuale componente dell’Osservatorio contro le agromafie, è stata senatrice e deputata per 12 anni. E’ ancora è in contatto con gli ambienti romani di cui, in questi giorni, ha ascoltato gli umori, oltre che le reazioni di dirigenti e militanti locali.

Fabrizio Tatarella, figlio di Salvatore, nipote di Pinuccio, una vita nella destra dal Msi, passando per An e per le successive evoluzioni dell’area, fino a Fdi. Protagonista e ispiratore di campagne elettorali, oggi collabora con il presidente della Fondazione Francesco Giubilei.

Sabino Colangelo: “Il governo non ha più i motori”

Colangelo: “Non sono iscritto a nessun partito, alle ultime elezioni politiche abbiamo appoggiato Leu”. Sulla crisi di governo ritiene che tutte le manovre contro Conte siano figlie di quella “variabilità di Renzi che, in un sistema politico sgangherato gioca e tira in tutte le porte. Abbiamo cercato con Leu di evitare una certa politica corsara”. Ma perché “sgangherato”? “Perché non è un maggioritario vero, governi con una maggioranza che può variare, quindi una maggioranza parlamentare. Ha fatto bene il Pd ad andare al governo per fermare il populismo e il sovranismo, ma non si può fare un governo solo contro le destre”.

“Il governo va letto dentro la crisi mondiale che viviamo con la pandemia, lui (Conte, ndr) non ha una ‘casa’ in cui rifugiarsi, né un ombrello. Il governo non ha più i motori e se sei in alta quota devi aggiustarli. Renzi facendo scoppiare la crisi senza un’alternativa ha accontentato tutti, una parte del Pd che non si accontenta più di un Conte a metà fra Pd e Ms5, il centrodestra, una parte del M5s in crisi. E’ intervenuto dentro un sistema malato cui ha dato l’ultima coltellata. Penso che da parte di Renzi sia un grave errore politico, perché lui non ha tutta questa forza, un errore che non fa ben al paese, diciamo che ha fatto peggio di quanto il paese avrebbe potuto temere da Conte. Spero che si rimetta in sesto il governo almeno per uscire dalla pandemia”.

“Come cittadino spero che si possa trovare una maggioranza in Parlamento nel modo più democratico possibile anche se non molto limpida, diciamo così. Per portare a termine il Recovery fund, la campagna dei vaccini. Io credo che li troverà 7-8 parlamentari, anche quelli di Renzi, soprattutto loro”.

Cera: “Le dimissioni di Conte avrebbero infastidito M5s e Pd”

Angelo Cera, già parlamentare di S. Marco in Lamis, esordisce: “Sono convinto che questo governo sia alla frutta, anche il recupero di personaggi dell’ultima ora non risolve il problema, se Conte avesse certificato la morte del suo governo e si fosse dimesso avrebbe avuto abbondantemente il favore degli italiani”. Cera ha una sua teoria secondo la quale le dimissioni “avrebbero infastidito molto sia il M5s che il Pd perché il suo partito toglierebbe loro dei voti, questa operazione è fatta pur di stare in sella. Oggi hanno passato il Rubicone ma fra 3° 4 mesi staremo punto e a capo perché ci sono numeri risicati di partiti non certi. Tra qualche mese si può seriamente temere per la tenuta sociale del paese. Questa è una crisi vera, politica, economica, sanitaria”.

Mongiello: “Dopo Conte si può solo andare a votare”

Colomba Mongiello. “Trovo questa crisi incomprensibile in un momento difficilissimo per il paese, una cosa fuori dal mondo, sul piano numerico la maggioranza ha retto, ora bisogna affrontare una nuova agenda di governo, mettere in sicurezza il governo da un punto di vista politico e numerico”. Ricorda, tuttavia, che la sua legislatura con Prodi “che andava avanti con 2 voti in più, ma in un momento tragico c’è bisogno di costruttori, come ha detto Mattarella. I soldi del Recory Fund siamo sato bravi ad averli e ora si deve essere bravi a spenderli, un successo di Cote e di una squadra targata Pd che ha portato a casa 209 miliardi. Sul rapporto Conte e competizioni da leader contro leader: “Non è stato il Pd ad aprire la crisi, una cosa è il rilancio del governo – Conte che dice che ‘dobbiamo correre’ ma bisogna capire dove- altra cosa è una crisi al buio. Sono mesi che si parte di una lista di cui al momento non c’è nulla, noi dobbiamo dare un futuro a questo paese, non a ciascuno di noi, ci vuole un governo forte e un premier legittimato”.

Ma lo è Conte, secondo un dirigente del Pd?: “Io penso di sì, e non solo perché è un uomo del sud ma unendo quelle forze cui ha fatto appello in Parlamento. I segnali li ha lanciati, si tratta di coglierli. Ha avuto la spina dorsale per governare in questi mesi, nessun govenro si è mai trovato in questa situaizone se non nel dopoguerra. Ma il punto non è solo questo. Non è che si toglie lui e subentra un altro, dopo Conte ci sono le elezioni”. Sul voto in Senato: “Drammatico, con 161 o 156 non sposti molto, il problema è come governare. Aggiungo che la guerriglia parlamentare non fa bene a nessuno, né alla maggioranza né all’opposizione mentre si stanno votando provvedimenti complicati. Per quanto riguarda le elezioni in questo momento, da cui il Pd non è certamente spaventato, dico che comunque è una cosa irresponsabile e ne sono indignata, è una mancanza di rispetto per gli italiani in questo momento difficile”.

Tatarella: “Il centrodestra vincerebbe con qualunque sistema elettorale”

Fabrizio Tatarella. “La crisi è una questione interna al perimetro del centrosinistra, i problemi dell’Italia sono ben altri ma loro sono arrivati alla resa dei conti. Nessuno vuole andare a votare perché vincerebbe il centrodestra con qualunque sistema elettorale, anche se lanci la monetina”. A proposito di riferimento al sistema proporzionale di cui ha parlato Conte: “E’ un’arma che brandisce per tentare di strappare Berlusconi all’alleanza di centrodestra, o per i partiti minori in sostituzione di Renzi al Senato”.

Anche Tatarella è convinto che il premier voglia fare un suo partito: “Sì ma non andò bene ai suoi predecessori, né a Dini né a Monti, quello che nessuno vuole è che Conte arrivi alle politiche del 2023 da premier al governo”. Quindi al voto? “Personalmente non sono favorevole vista la situazione economica e sanitaria del paese, ma Conte è arrivato al capolinea de del suo percorso politico. Quindi o si cambia il capo del governo, o Conte rimane legato ai desiderata dei singoli parlamentari”. Come se ne esce? “Le ipotesi sono due, un nuovo governo senza Conte con accordo Renzi, Pd e M5s, o un governo di unità nazionale con tutti dentro. La guerra in atto riguarda la ricomposizione del centrosinistra che ha fallito la seconda andata della pandemia e si scontra perché ognuno cerca di occupare gli spazi politici dell’altro”.

A cura di Paola Lucino, 22 gennaio 2021