Foggia, alunno disabile discriminato dalla scuola

Foggia, 22/01/2021 –(orizzontescuola) I genitori di un alunno, iscritto presso un Istituto scolastico comprensivo, avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Foggia lo stesso Istituto, il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati da condotte discriminatorie poste in essere dall’Amministrazione scolastica nei confronti del figlio, e consistenti:

nell’aver costretto il minore, affetto da disabilità grave (L. 104/1992, art. 3, c. 3, e art. 33) a frequentare la scuola per un tempo ridotto rispetto a quello effettivamente previsto,

nell’aver omesso di comunicare ai genitori l’esistenza di specifiche lezioni per la preparazione alle prove orientativo-attitudinali di accesso ad una classe ad indirizzo musicale,

per aver omesso d’indicare nel regolamento generale i criteri da applicare per lo svolgimento delle predette prove da parte degli alunni diversamente abili in possesso di certificazione di handicap grave,

per aver omesso di prevedere la presenza dell’insegnante di sostegno allo svolgimento delle predette prove e per aver sottoposto il minore a prove non predisposte dal docente di sostegno specializzato,

per aver inserito il minore nella graduatoria dei non idonei, all’esito delle predette prove,

per aver sottoposto il minore a prove aventi valenza selettiva.

La competenza a decidere

Il Tribunale di Foggia si era dichiarato incompetente, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Bari. I genitori si sono quindi rivolti alla Corte di Cassazione, denunciando la violazione del D. Lgs. n. 150/2011. Il giudice romano ha dato ragione ai genitori dello studente, dichiarando la competenza del Tribunale di Foggia, inizialmente adito dagli stessi.(orizzontescuola)