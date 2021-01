“I reati contro le donne dovrebbero essere sempre perseguibili”

A dare questa indicazione ai giornalisti è il papà di Martina Rossi, caduta dal balcone per sfuggire ad un tentativo di violenza nel corso di una vacanza a Palma di Maiorca nel 2011. In primo grado i due ragazzi furono ritenuti responsabili di tentativo di violenza e della conseguente morte della giovane, e furono condannati a 6 anni di reclusione. In appello la sentenza fu di assoluzione. Il lavoro indefesso della mamma e del papà di Martina ha portato la magistratura a rivedere la sentenza e a stabilire la necessità di un nuovo processo a carico dei due accusati. Come non essere d’accordo con le parole di questo Padre? Il quale, tra l’altro, ha parlato ai giornalisti della tv della necessità di tutelare le donne, gli anziani, i bambini, e gli arrivati in Italia bisognosi di tutto. Questo è l’elenco delle persone cui deve andare a suo giudizio l’attenzione della società civile. Queste le categorie più esposte alla cattiveria e alla violenza.

Ma restiamo sulle donne. La violenza contro le donne è un tema spesso dibattuto, ancorato anche a giornate dedicate a questo unico tema, nel corso delle quali si leva un coro di proteste contro questa pratica nata dagli inizi della vita umana.

Servono le giornate della cosiddetta Memoria con annessa riflessione? Forse sì, per le persone volenterose, che si interrogano sulla pratica del calendario che, accanto alla dimensione religiosa più diffusa che riporta il santo del giorno, da tempo ci ha abituati ad una elencazione laica dei fatti da fare o da non fare mai più, che è bene celebrare o usare come ammonizione. E noi ci siamo abituati a celebrare festività religiose, soprattutto se credenti, accanto a rituali di commemorazione di altra natura, che scandiscono i nostri giorni.

Attenzione però. Quello che il clero ammonisce per le festività religiose, il rischio cioè di diventare pura forma ed esteriorità prive dello spirito di riflessione e rinnovamento spirituale, può valere anche per i riti laici. Un soggetto violento potrebbe portare fiori alla propria compagna il giorno di San Valentino, e non sentire nessuna incongruenza con la violenza fisica e verbale pre e post festa degli Innamorati. Il rischio è reale e concreto.

Il consumismo, che fagocita il pensiero in cambio di beni da acquistare, può produrre questi risultati in contrasto fra di loro. Una scatola di cioccolatini e via, si è fatto il proprio dovere. Si potrebbe pensare che in un mondo dove l’istruzione non viene negata a nessuno questo problema della violenza dovrebbe piano piano esaurirsi da sé, visto che le classi sono miste da decenni, che la donna che lavora non solo in casa ma anche fuori casa è un dato acquisito e non più in discussione.

Veramente le cose sono così facili? Forse no. Siamo in un’epoca di transizione della condotta delle famiglie, che vede la donna autonoma economicamente e di conseguenza meno dipendente dai mariti, che in fasi storiche precedenti erano quasi sempre i soli a guadagnare per tutta la famiglia.

A questo benessere materiale non ha corrisposto un miglioramento delle pratiche familiari. Orari non più rigidi, assenze prolungati, figli affidati a un bebysitteraggio di varia natura, non aiutano il dialogo. La indipendenza economica ha dato più voce alle donne per quanto riguarda la organizzazione della struttura familiare, precedentemente fissa e ben definita nei ruoli: la donna in casa, regina di un oikos interno, l’uomo fuori per provvedere a tutti.

Eravamo e siamo pronti per una diversa strutturazione della famiglia e a dare voce a chi è stata zittita a lungo nella storia? Sulla carta sì, nella realtà non sempre.

E accanto a casi accertati nei quali la donna, ottima professionista, spesso viene umiliata dal marito non educato a sentirla alla pari anche nel lavoro, abbiamo ancora una gioventù che vede nel rapporto fra i sessi ancora la tentazione della predazione.

Le leggi nate dalle menti intuitive di buoni legislatori precedono gli usi, che sono più lenti ad essere accettati interiormente. Pochi sono ancora i mariti che di fronte alla bravura della consorte scelgono un profilo più basso, scelta che nei secoli è stato un dovere per ogni donna, con rarissime. Addirittura tante donne hanno dovuto nascondere la loro indubbia intelligenza per dare ogni rilievo sociale agli uomini di casa.

Ma quel che più preoccupa, e che ha fatto parlare questo papà, è che i figli maschi di famiglie che dovrebbero essere al passo coi tempi ancora non sono preparati al rispetto totale verso l’altro sesso. Non tutti, per fortuna, ma tanti, troppi ancora, si fanno fuorviare da nuove espressioni di libertà femminili, scambiate per accondiscendenza alla violenza fisica.

L’istinto predatorio del branco che si accanisce sulla facile preda non è stato ancora sconfitto dalla riflessione culturale. Evidentemente la scuola non basta se arriva a parlare ai giovani dopo anni di educazione forte ma insufficiente delle famiglie.

Le famiglie vanno preparate. Meglio che in passato. Nell’attesa che si individui il tramite per arrivare ad una maggiore consapevolezza è bene, come dice questo papà che ha visto morire la figlia, che certi delitti siano perseguibili sempre e che non ci siano sconti particolari legati al tempo che passa anche per effettuare le necessarie indagini. La lunghezza dei processi e gli artifici legali allungano infatti inevitabilmente i tempi di indagini e di giudizio.

Ma la giustizia sulla donna violata dovrebbe non contemplare questo fattore tempo e arrivare comunque a dare sollievo alla sofferenza delle famiglie che perdono le figlie per questa insensatezza ancora perdurante. Sarebbe già un primo passo.

Maria Teresa Perrino, 23 gennaio 2021