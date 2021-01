Ischitella, vasto incendio ad Isola Varano: si segue la pista dolosa

Ischitella, 22 gennaio 2021. Vigili del fuoco, Giacche Verdi e Protezione Civile al lavoro per un vasto incendio che si è propagato ad Isola Varano, in prossimità delle abitazioni di Via Venezia a Foce Varano. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per accertare la situazione.

Il rogo, di probabile origine dolosa, sarebbe stato innescato dopo il tramonto. Ad alimentare ulteriormente le fiamme anche i forti venti di libeccio che stanno interessando tutto il Gargano da 24 ore. Più volte Isola Varano è stata nel mirino dei piromani, in particolar modo per interessi abusivi o atti di vandalismo.

Alle ore 20:45 il sindaco di Ischitella ha confermato che l’incendio è stato domato.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola