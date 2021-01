Il Campionato negli ultimi anni è sempre stato in mano alla Juventus, ma quest’anno quasi alla fine del primo girone la squadra è ben lontana dalla prima in classifica. Con una tale distanza sembrerebbe ormai impossibile che i Bianconeri possano per quest’anno vincere il solito scudetto, eppure c’è ancora chi lo ritiene possibile e, anzi, non solo, ritiene che accadrà presto, con grande stupore di tutti.

Nel corso dei match giocati in questi mesi abbiamo visto una Juve che si è mossa fra alti e bassi. Le pedine strategiche non gli mancano di certo in squadra e anche la tattica di fatto non è stata poi male, di fatto però tutto questo è stato sufficiente solamente per difendere una posizione comunque “fuori podio” e non utile invece per scalzare le altre squadre davanti.

Quali sono i punti deboli della Juventus quest’anno? È “colpa” di Pirlo?

Di fronte alle performance non proprio eccelse della Juventus in tanti hanno puntato il dito sulla “grossa novità” di questo Campionato: Andrea Pirlo come tecnico del team Bianconero. Ma è proprio lì la questione? O è una scusante per dare una spiegazione a degli scivoloni che non ci si aspettava da parte della squadra? In realtà sono in tanti a pensare che l’ex giocatore non se la stia affatto cavando male, ma che, a conti fatti, egli si sia trovato di fronte, ovviamente, a una situazione nuova che ha dovuto testare ed imparare a gestire. Così la pensano, per esempio, Vignola, ex giocatore della Juventus oggi opinionista, e anche Lele Adani.

Se la rosa della Juve è certo completa e sembrava quest’estate perfetta per affrontare il Campionato, di fatto il tempo ha mostrato che ci sono alcune problematiche dal punto di vista tattico che vanno sistemate ed alcuni giocatori che non stanno dando il massimo come hanno sempre fatto. Problemi come una serie di infortuni e quarantene di diversi giocatori nei mesi scorsi, hanno poi fatto il resto.

Di fatto, quindi, la “colpa” non è di Pirlo, anche se è vero che è stato messo alla guida del team senza aver fatto prima nessun’altra esperienza, cosa ovviamente del tutto singolare e sorprendente. Le partite giocate fino ad oggi sarebbero state per il Mister una palestra di allenamento che tuttavia potrebbe ancora dare i suoi frutti nel girone di ritorno, scombussolando la classifica. Per scoprire se sarà così, bisogna ovviamente attendere: se la Juve inizierà ad accumulare punti, di certo si vedranno anche cambiare le quote, oggi sfavorevoli, che si possono trovare per le scommesse calcio serie A, a dimostrazione di una nuova fiducia per i “soliti” campioni.

Quali sono gli assi nella manica di Pirlo: i “mezzi” con cui la Juve potrebbe farcela

Dalla sua posizione ben lontana dalla prima in classifica la squadra appare a tutti comunque entusiasta, serena e affiatata e l’umore positivo, si sa, a volte può davvero fare miracoli. Questo nonostante qualche sconfitta e problemucci che si sono susseguiti nel corso di questi mesi uno dietro l’altro, senza lasciare al team un po’ di respiro. Quarantene ed infortuni che hanno “riempito le infermerie” bianconere si stanno piano piano lasciando alle spalle, alimentando la speranza di un recupero.

Ad avere un forte peso sarà di sicuro la presenza di CR7, che sembrerà forse banale dirlo, ma ha fatto e fa la differenza e non poca, e l’ha dimostrato costantemente durante tutto questo Campionato. Importanti anche Morata e Dybala, anche se quest’ultimo potrebbe dare di più. La rosa, insomma, è completa e di “qualità”, con i requisiti per il successo.