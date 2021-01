Lo Muzio: “Con vaccinazione COVID, raggiungeremo presto l’immunità di gregge”

Foggia, 22 gennaio 2021. Importante appuntamento scientifico domani coorganizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Foggia e dall’ Università degli Studi di Foggia Dipartimento Area Medica e l’AISO Foggia. Il webinar dal titolo “COVID-19: A scientific Update” si terrà sulla piattaforma e-learning UniFg e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Università di Foggia il 23 gennaio 2021, a partire dalle ore 9.30.

Il seminario prevede la presenza del Prof. Silvio Brusaferro – Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, del Dott. Alberto Oliveti – Presidente Nazionale ENPAM e di diversi docenti dell’Università di Capitanata: Prof. Lorenzo Lo Muzio, Prof.ssa Teresa Santantonio, Prof. Fabio Arena, Prof. Domenico Martinelli.

Parteciperanno all’evento: il Prof. Pierluigi Lopalco Assessore Regionale alla Sanità, il Dott. Filippo Anelli Presidente FNOMCeO, il Dott. Raffaele Iandolo Presidente Nazionale Commissione Albo Odontoiatri della FNOMCeO, il Prof. Pierpaolo Limone Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, il Prof. Gianluigi Vendemiale Amplissimo Preside della Facoltà di Medicina ed i Prof. Gaetano Serviddio e Prof. Maurizio Margaglione Direttori di Area Medica. Altresì interverranno con saluti istituzionali: il Dott. Fausto Fiorile Presidente Nazionale AIO, il Dott. Carlo Ghirlanda Presidente Nazionale ANDI, il Dott. Gianvito Chiarello Presidente Nazionale SUSO, il Dott. Franco Di Stasio Presidente Nazionale SIOS, e la Dott.ssa Lucilla Crudele Rappresentante degli specializzandi nel Consiglio Universitario Nazionale.

Dall’analisi dei progressi raggiunti dalla ricerca scientifica internazionale in ambito biomolecolare, epidemiologico, terapeutico, e di prevenzione, l’obiettivo del seminario sarà quello di fornire un aggiornamento sulla pandemia da COVID-19, anche in merito alla dedicata campagna vaccinale, da poco iniziata e che vede coinvolti nella fase 1 gli operatori sanitari come da indicazioni nazionali e regionali, con tutti i suoi step in continuo evolversi.

“Sono stato molto lieto di questa collaborazione sia con l’associazione degli studenti odontoiatri che con l’Università di Foggia – sottolinea il presidente dell’Ordine dei Medici, DOTT. PIERLUIGI NICOLA DE PAOLIS. – Un convegno importantissimo sia per l’argomento che per l’approfondimento scientifico quanto mai necessario in questa seconda fase della pandemia. Illustri i relatori che interverranno, fra i quali il prof. Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto superiore di Sanità e il presidente nazionale EMPAM, Alberto Oliveti.

Sarà interessante ascoltare le novità e i chiarimenti in materia di previdenza nei confronti dei medici e odontoiatri come liberi professionisti che hanno subito danni economici. Auspico infine che decolli la campagna vaccinale, per questo importante la presenza dell’assessore regionale alla Sanità, il prof. Lopalco. Importante che la campagna vaccinale sia completata al più presto e che coinvolga anche tutti i medici liberi professionisti, gli odontoiatri gli studenti che quotidianamente vengono a contatto con i pazienti. Il mio auspicio è che al personale sanitario in futuro possa essere obbligatoria la vaccinazione.”

“Ho contribuito con entusiasmo all’organizzazione di questo evento che sicuramente aiuterà a chiarire il ruolo della vaccinazione nelle possibili strategie per fermare la pandemia in atto – sottolinea il prof. Lo Muzio – Mi corre l’obbligo di ringraziare tutti gli amici, come Silvio Brusaferro, che nonostante, il momento non facile, sono riusciti a trovare del tempo da dedicarci con un intervento di saluto o una relazione. Sono certo che la campagna di vaccinazione partita il 27 dicembre per prevenire le morti da COVID-19 ci aiuterà a raggiungere al più presto l’immunità di gregge e mi auguro che, dopo la fase iniziale limitata, per il numero di dosi consegnate, agli operatori sanitari convenzionati con il SSN, la vaccinazione possa essere estesa rapidamente a tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per la tutela della salute del cittadino ricomprendendo anche gli studenti che, durante la loro attività di formazione professionalizzante, possono essere considerati a tutti gli effetti degli operatori sanitari”.

“Siamo orgogliosi di aver coorganizzato come studenti, un evento di tale portata che ha destato l’interesse nazionale delle figure più autorevoli in ambito scientifico, politico e sindacale”.

“Grazie alla preziosa collaborazione con il nostro Presidente del Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi dentaria , il Prof. Lorenzo Lo Muzio e del Presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia Dott. Pierluigi De Paolis, potremo avere la grandissima opportunità di essere aggiornati sulle ultime novità in merito alla pandemia da Covid-19 e alla campagna vaccinale da poco iniziata grazie alla presenza delle influenti personalità che interverranno al webinar di sabato – sottolinea Francesco Fanelli, associazione AISO FOGGIA – L’auspicio di noi rappresentanti degli studenti nell’organizzazione di questo evento è quello di fornire un momento di informazione scientifica, autorevole in merito alla vaccinazione in atto e di contribuire al dibattito sulla necessità di vaccinare gli studenti di area medica sin da subito, così come sta già avvenendo in altre regioni italiane e province pugliesi”.

“Il piano nazionale per la campagna vaccinale prevede l’impiego degli specializzandi a titolo gratuito, considerando la somministrazione dei vaccini come parte del percorso formativo di qualsiasi tipo di specializzazione – pone l’accento su un tema delicato, la Dott.ssa Lucilla Crudele, Rappresentante degli specializzandi nel Consiglio Universitario Nazionale – Si tratta di una forzatura creata ad hoc per avere in breve tempo e a costo zero una forza lavoro imponente. Rimane salda la completa disponibilità degli specializzandi a sostenere il SSN e lenire il dolore del Paese in un momento di crisi come questo; non vengano però sviliti e sfruttati la nostra professionalità e il nostro diritto alla formazione. L’esecuzione dei vaccini su larga scala è una prestazione medica per la quale i sanitari di questo Paese vengono chiamati come professionisti, non come discenti”.