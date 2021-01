Manfredonia, eurodeputata D’Amato: “No Energas. Emiliano rispetti i cittadini”

Manfredonia, 22/01/2021 – “La Regione lo sa ed è ora che il presidente Michele Emiliano dia seguito alle istanze della popolazione bloccando il progetto. Come ho sottolineato nelle mie interrogazioni alla Commissione europea, questo deposito andrebbe a impattare una zona il cui habitat è stato già violentato e che presenta comprovate vulnerabilità idrogeologica, paesaggistica e sismica, oltre alla presenza nelle vicinanze di un’area SIC/ZPS. Oggi, al Question time alla Camera, rispondendo a una interrogazione del deputato Tasso, il ministro Patuanelli ha assicurato che rispetterà il volere dei cittadini di Manfredonia. Se il MISE confermerà tale posizione, non resta che il parere della Regione, atteso per il 29 gennaio. Emiliano rappresenti gli interessi dei cittadini e blocchi il progetto”.

Lo dice l’eurodeputata del gruppo Greens al Parlamento Ue, Rosa D’Amato.