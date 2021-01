Manfredonia. “Pop Officine Popolari: una fucina di idee”

Manfredonia, 22 gennaio 2021. Proprio in questi giorni, l’associazione Pop Officine Popolari ha festeggiato il suo primo compleanno ed a consuntivo di questo primo anno di attività, tante sono le inIziative, soprattutto benefiche, portate a compimento, tra cui, una raccolta fondi per l’importo di € 14000,00, interamente devoluta all’ospedale San Camillo de Lellis, per l’acquisto di dispositivi di protezione per il Covid.

Una vulcano di idee, forgiate dal suo Presidente, il dott. Saverio Mazzone, forte di una significativa esperienza quinquennale come direttore dell’Agenzia del Turismo, durante la quale, tante sono state le iniziative organizzate per rilanciare la presenza turistica nella nostra città.

Afferma Mazzone: “Pop Officine Popolari, sostanzialmente raccoglie gran parte del gruppo operativo che per anni ha collaborato al mio fianco nell’agenzia del turismo. Abbiamo pensato che l’esperienza, i sorrisi e la voglia di fare non dovesse andare dispersa”.

“Uno dei motti è quello di cercare oro incenso e mirra, nel senso di avere le antenne dritte per cercare tutte quelle che sono le risorse creative che sono il volano di ogni progetto, scandagliando il territorio ed offrendo quelle competenze acquisite per la realizzazione di una idea”.

Una delle novità dell’associazione è il “Carnevale smart edition”, che nasce a seguito dell’emergenza sanitaria e le conseguenti prescrizioni di legge, quindi, per non perdere questa tradizione, nasce questa iniziativa che entra nelle case dei Manfredoniani per mantenere acceso il sentimento popolare del Carnevale”.

Sulla possibilità di una edizione straordinaria del Carnevale estivo?

“Più che di un carnevale estivo, parlerei di un carnevale rinviato. Se ci dovessero essere le condizioni, perché no, ma è prima di tutto è importante puntellare, rafforzare e rendere solido il carnevale tradizionale che negli ultimi anni ha subito una notevole crisi in termini di risorse finanziarie”.

E chissà se, Covid permettendo, la nostra città possa questa estate, voltare pagina, regalandosi, nella stagione estiva momento di svago e socialità, del tutto assenti, con la prima edizione del Carnevale estivo che darebbe, tra l’altro una boccata di ossigeno ai tanti operatori commerciali, messi purtroppo in ginocchio dalla conseguente crisi economica.

Potrebbe essere una buona occasione di rilancio ed in questo ci sarebbe il supporto della collaudata fucina di idee dell’associazione Pop Officine Popolari di Manfredonia e del suo eclettico Presidente.

A cura di Antonio Castriotta