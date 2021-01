Narcotraffico tra Puglia e Basilicata, 7 arresti e 21 fermi

Bari, 22/01/2021 – (ansa) Sette ordinanze di custodia cautelare in carcere e 21 decreti di fermo di indiziato di delitto sono in corso di esecuzione da parte dei Carabinieri nell’ambito di un’operazione, denominata “Coppia di Regine”, contro il narcotraffico tra Basilicata e Puglia, coordinata dalle Direzioni distrettuali antimafia delle Procure della Repubblica di Potenza e Bari.

I 28 indagati sono accusati, a vario titolo, di aver fatto parte di due associazioni dedite al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, hascisc e marijuana, la prima con base a Irsina (Matera) e la seconda a Gravina in Puglia (Bari).(ansa)