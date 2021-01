Ai Sigg. Commissari Straordinari del Comune di Manfredonia – P.E.C.: segreteria@comunemanfredonia.legalmail.it

Oggetto: Questione Energas. Richiesta d’intervento urgente presso il Presidente della Regione Puglia, Dott. Michele Emiliano.

Gentili Commissari

noi cittadini/e delle Associazioni Manfredonia Nuova, Meetup 5 Stelle, Stigmamente Aps, Manfredonia in Movimento e Magliette Bianche, facendo seguito all’interrogazione parlamentare dell’Onorevole AntonioTasso, datato 20.01.21, ed alla conseguente risposta dal Ministro Stefano Patuanelli, del MISE, circa il deposito Energas a Manfredonia

chiediamo

alle SS.LL d’intervenire, con la massima sollecitudine, presso il Presidente della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, affinché Egli esprima, con atti formali, l’intesa negativa sul progetto Energas a Manfredonia, da inviare, in ossequio agli impegni presi con la popolazione di Manfredonia, entro e non oltre il 29 gennaio 2021, come a lui richiesto dal MISE.

Sicuri di un immediato e deciso interessamento delle SS.LL., inviamo distintissimi saluti.

Manfredonia, 21 gennaio 2021