Vieste. Rita Cannarozzi e Paolo Prudente abbandonano la maggioranza

I sottoscritti consiglieri Rita Cannarozzi e Paolo Prudente membri del gruppo consiliare “I Democratici”, dopo aver ascoltato le assurde e false parole del Sindaco Giuseppe Nobiletti nei loro confronti nell’intervista rilasciata alla TV locale Rete Gargano, decidono di abbandonare la maggioranza del governo locale raggiunta nelle ultime elezioni con la lista “Viesteseitu”.

Riteniamo sia vergognoso che il primo cittadino si esprima in tali termini nei confronti di due consiglieri comunali facenti parte della sua maggioranza, solo perchè durante l’intera consiliatura sono stati critici nei suoi confronti su alcuni provvedimenti discutibili, non ultimo il taglio dei 53 pini.

Avevamo dato fiducia incondizionata all’associazione “Viesteseitu” perchè credevamo in un progetto vero di rinnovamento, invece durante questi anni ci siamo trovati di fronte ad un’associazione per pochi intimi, dove non è possibile fare alcuna critica, dove non c’è democrazia, dove non c’è condivisione e dove non esiste alcun dibattito.

Da questo momento in poi in consiglio comunale ci asterremo su qualunque provvedimento che verrà presentato da questa maggioranza e continueremo ad essere persone libere di esprimere le proprie idee.

Continueremo in futuro a lavorare con qualunque forza politica che sia vera espressione di valori democratici affinchè questa città possa avere un primo cittadino che sia il SINDACO DI TUTTI nel vero senso della parola.

Vieste, 22.01.2021

I consiglieri comunali: Rita Incoronata CANNAROZZI – Paolo PRUDENTE