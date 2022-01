Rotice: “Una rete da cineteca per il talento di Manfredonia”

Lo riporta il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.

(fonte: wikipedia) Emanuele Pio Cicerelli (San Giovanni Rotondo, 12 agosto 1994) è un calciatore italiano, ala o centrocampista del Frosinone in prestito dalla Lazio.

Caratteristiche tecniche

Di ruolo ala sinistra, può giocare anche sulla fascia opposta e da mezzala Bravo nei calci da fermo, dispone di buona tecnica e dribbling, oltre a essere molto veloce.

Carriera

Cresciuto nel settore giovanile del Foggia, nel 2012 passa al Barletta, con cui il 28 aprile 2013, nella partita vinta per 1-2 contro la Carrarese, segna la prima rete tra i professionisti. Il 12 agosto 2014 si trasferisce in prestito all’Aversa Normanna; il 2 febbraio 2015 viene ceduto fino al termine della stagione al Melfi. Il 7 agosto seguente viene tesserato dalla Paganese; dopo essersi messo in mostra con il club azzurro-stellato, l’11 settembre 2017 firma da svincolato con la Salernitana. Il 16 gennaio 2018 passa a titolo temporaneo al Pordenone; il 17 agosto viene ceduto, sempre in prestito, al Foggia, con cui nove giorni più tardi marca il primo gol in Serie B, nella vittoria ottenuta per 4-2 contro il Carpi. Al termine della stagione rientra alla Salernitana; il 31 gennaio 2020 viene acquistato a titolo definitivo dalla Lazio, che lo lascia in prestito al club campano.

Il 31 agosto 2021, si trasferisce in prestito al Frosinone.