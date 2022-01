Rotice: “Un’altra saracinesca che si apre é un bel segnale di speranza”

In questi giorni Manfredonia ha un nuovo giovane professionista che ha scelto la sua città come base per costruire il proprio futuro. Giuseppe Tonelli, a coronamento di un mirato percorso di formazione professionale, ha aperto il suo “Hair Studio”, una bottega artigianale 3.0 che ho avuto il piacere di visitare. Un’altra saracinesca che si apre in questo periodo é un bel segnale di speranza di ripartenza per Manfredonia. Complimenti e buon lavoro Giuseppe”.