Licenziati 114 dipendenti G&W, Psi Foggia: “Notizia terribile, urgente trovare soluzione”

Foggia, 22 gennaio 2023 – “Il licenziamento dei dipendenti dell’ex Tozzi di Foggia, oggi G&W, per la messa in liquidazione della società, rappresenta una notizia terribile per la nostra Capitanata ed un dramma per i numerosi lavoratori e per le loro famiglie. Infatti, la grave crisi occupazionale del nostro territorio, non gioca a favore del reinserimento dei dipendenti della ex Tozzi”.

Così in una nota il Segretario provinciale della Federazione del Psi di Foggia, Michele Santarelli e il Segretario cittadino del Psi di Foggia, Mino di Chiara che esprimono “la piena solidarietà del Partito ai lavoratori licenziati ed auspica che il confronto tra i Sindacati ed i vertici dell’Azienda porti ad una fattiva soluzione per le tante famiglie foggiane, impegnandosi ad offrire tutto il contributo politico necessario affinché il diritto al lavoro venga legittimamente tutelato”.