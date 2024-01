FOGGIA – Dodici interventi per 52.243.321,00 euro. Sono i numeri del programma dei lavori pubblici che la ASL Foggia ha aggiornato ed approvato per il triennio 2024-2026.

Adottato con deliberazione del Direttore Generale il programma è stato redatto dall’Area Gestione Tecnica ed aggiornato in base ai bisogni ed esigenze aziendali e in considerazione delle norme in merito agli adeguamenti delle strutture sanitarie, degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale e aziendale e delle indicazioni della Direzione Strategica.

Il programma contiene gli interventi che richiedono finanziamenti superiori a 150.000,00 euro che saranno finanziati con fondi collegati all’Art.20 della Legge Finanziaria 67/88 a cui si aggiungeranno le risorse derivanti dal Fondo Sviluppo e Coesione.

I dodici interventi riguardano: Costruzione di una struttura polifunzionale sanitaria nella Città di Foggia (per un totale di 15.000.000,00 euro);

Costruzione di una struttura polifunzionale sanitaria nella Città di San Severo (per un totale di 10.000.000,00 euro); Adeguamento e riqualificazione del Presidio Ospedaliero di Cerignola (per un totale di 4.230.273,00 euro);

Adeguamento e riqualificazione del Presidio Ospedaliero di San Severo (per un totale di 4.193.548,00 euro);

Adeguamento e riqualificazione del Presidio Ospedaliero di Manfredonia (per un totale di 334.000,00 euro);

Adeguamento impiantistico e antincendio del Presidio Ospedaliero di Manfredonia (per un totale di 5.000.000,00 euro);

Adeguamento e riqualificazione del Presidio Territoriale di Assistenza (P.T.A.) di Torremaggiore (per un totale di 206.000,00 euro);

Adeguamento e potenziamento tecnologico del Presidio Territoriale di Assistenza (P.T.A.) di San Marco in Lamis (per un totale di 785.000,00 euro);

Adeguamento e potenziamento tecnologico del Presidio Territoriale di Assistenza P.T.A. di Vieste (per un totale di 274.500,00 euro); Realizzazione della Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) di Accadia (per un totale di 7.500.000,00 euro);

Riqualificazione energetica e adeguamento a norma della struttura sanitaria di San Nicandro Garganico (per un totale di 2.370.000,00 euro); Realizzazione di una Struttura Sanitaria a Roseto Valfortore (per un totale di 2.350.000,00 euro).

Ai dodici interventi elencati nel programma, si aggiungono altri sul territorio, di importi inferiori, già programmati e finanziati con l’Art.20 della Legge Finanziaria 67/88, per ulteriori 2.000.000,00 euro complessivi.

“Obiettivo generale del Programma – spiega il Direttore Generale dell’Asl Foggia, Antonio Nigri – è il potenziamento dei servizi di sanità territoriale e ospedaliera pubblica in un’ottica integrata.

Abbiamo programmato nel prossimo triennio interventi di riqualificazione di strutture esistenti, realizzazione di nuove strutture, acquisto di tecnologie all’avanguardia su tutto il territorio provinciale

. Ciò permetterà il potenziamento delle filiere dei servizi sanitari per la presa in carico globale delle nostre comunità”.