Il gruppo AttiVisti Foggiani si fa portavoce di una situazione che richiede l’attenzione e l’intervento immediato da parte delle autorità competenti. Il focus dell’appello è la preoccupante condizione di Via Lanza, una strada che, nonostante sia stata oggetto di lavori di riqualificazione nel periodo tra il 2015 e il 2017, versa oggi in uno stato di degrado che colpisce gli abitanti e i visitatori della città.

Durante il primo mandato del Sindaco Landella, Via Lanza è stata trasformata in una zona pedonale, subendo lavori discussi per le loro variazioni e il loro iter. Il completamento ufficiale dell’opera risale al 21 ottobre 2017, ma, purtroppo, il passare degli anni ha portato a una rapida deturpazione del luogo.

Uno degli aspetti più evidenti e preoccupanti è la scomparsa di alberi piantumati nel 2017, che oggi lasciano vuote molte delle conchette lungo la strada. Su 30 conchette totali, ben 6 sono misteriosamente prive di alberi, creando un impatto visivo negativo e una sensazione di abbandono.

La pavimentazione di Via Lanza, simile a quella di Piazza Cesare Battisti e Via Arpi, mostra segni di degrado con crepe, cedimenti vistosi nei pressi dei pozzetti e aree in cui l’acqua causa danni evidenti. La situazione è ancor più critica in prossimità di alcuni esercizi commerciali, dove conchette sono state chiuse con piastrelle o addirittura ricoperte di breccia per ospitare tavolini di locali pubblici.

Attivisti Foggiani chiedono all’Ufficio Ambiente del Comune e all’Assessore Lucia Aprile di indagare su queste problematiche. In particolare, si solleva la questione se le attività commerciali abbiano ottenuto le necessarie autorizzazioni per chiudere conchette e utilizzarle per fini commerciali.

Attraverso Google Street View, è possibile risalire a immagini di Via Lanza datate 2019, raffiguranti alberi ancora presenti nelle conchette. Si chiede, pertanto, all’Assessore Aprile di fare chiarezza sulla situazione e di responsabilizzare l’Ufficio Ambiente circa la rimozione degli alberi, indagando sulle cause e verificando se ciò sia avvenuto con regolare autorizzazione.

Nel frattempo, AttiVisti Foggiani esorta l’Amministrazione a eseguire interventi di straordinaria e ordinaria manutenzione sulla pavimentazione di Via Lanza, ripristinare panchine danneggiate e liberare le conchette di Piazza Giordano. Si richiede, inoltre, l’immediata ripiantumazione degli alberi nelle conchette prive e di valutare la possibilità di ripiantumare anche nelle conchette liberate dai mattoncini rossi in Piazza Giordano.

In conclusione, AttiVisti Foggiani si pone come vigile osservatore e promotore del ripristino del decoro urbano, sollecitando un intervento tempestivo per preservare l’aspetto e il valore di Via Lanza e delle aree circostanti.

Lo dicono in una nota Marco Matteo Papicchio e Salvatore Imperio – AttiVisti Foggiani.